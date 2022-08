El abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, descartó que se vayan a entregar los videos de las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno para descartar que Yenifer Paredes haya podido esconderse en estos espacios para evitar su detención.

“No estamos hablando de la casa de cualquier persona, hablamos de Palacio de Gobierno y en palacio hay secretos de Estado. No es que los fiscales tienen derecho a conocer. Si lo hacen, cometen delito grave y pueden acabar destituidos”, manifestó este viernes a Canal N.

Según Benji Espinoza, las veces que los fiscales y policías pudieron ingresar a los espacios de Palacio de Gobierno durante diligencias se debió a que fueron “permisivos”.

“Que hayan sido permisivos con revisar la residencia no significa que se puedan conocer aspectos de Palacio de Gobierno porque, quien lo pide y quien lo autoriza, podría estar prevaricando [¿Van a entregar los videos?] ¿Cree que pueden revisarse las cámaras de Palacio? No se puede porque no es una casa, no es una vivienda cualquiera. Ahí el presidente tiene secretos de Estado, ¿cómo es eso que la fiscalía va a conocer secretos de Estado?”, agregó para luego persistir en que la casa de Gobierno es “inviolable”.

La cuñada de Pedro Castillo y criada como su hija, Yenifer Paredes, no fue ubicada en la residencia presidencial luego que se impidiera por más de una hora el ingreso de los fiscales y la policía el pasado martes.

Tras 24 horas en la clandestinidad, Paredes se entregó ante el Ministerio Público para que se cumpla su detención preliminar aprobada por el Poder Judicial por un plazo de 10 días.

Al respecto, Benji Espinoza negó que se haya obstaculizado la labor de búsqueda de la investigada en la residencia presidencial al bloquear su ingreso hasta que él como abogado estuviera presente, al destacar que Palacio de Gobierno no es la casa de Yenifer Paredes, sino de sus defendidos, Pedro Castillo y Lilia Paredes.

“[¿Se demoró el ingreso para que saquen a Yenifer Paredes?] Esa es una discusión perfecta para escribir una novela, una ficción. En los hechos, se revisó toda la residencia. Se cumplió estrictamente con el mandato judicial y hubo colaboración de la primera dama y el presidente”, manifestó.

