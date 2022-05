El abogado del presidente Pedro Castillo, Eduardo Pachas, se pronunció sobre la denuncia hecha por el programa dominical ‘Panorama’, el cual difundió un reportaje donde señala que la tesis de maestría del jefe de Estado y la primer dama, Lilia Paredes, cuenta con un 54% de plagio.

Frente a ello, Pachas aceptó que la intención del mandatario y su cónyuge pudo ser deshonesta, pero aclaró que existe un marco jurídico, por lo que la responsabilidad no la tendrían el alumnos, sino el asesor y los miembros del jurado.

“Puede ser deshonesto, pero acá hay un marco jurídico. No he visto la tesis, pero he visto el reportaje, he visto las páginas, hecho un análisis y en atención a ello ya hay una investigación. La universidad ha sacado un comunicado de que ya lo están analizando e investigando. Desde el punto de vista del derecho penal, el dominio del hecho no lo tiene el alumno en ninguna de las tesis y ya hay jurisprudencia en esa línea”, declaró en diálogo con Canal N.

En ese sentido aseveró que una cosa es un plagio con “mala fe, con maldad” y otra distinta es un error de tipo académico, como aseguró que es en este caso. Por tal, señaló que existen filtros y aclaró que después de que la tesis pase por el asesor, esta va a al registro académico y posteriormente a los jurados.

“En estos casos ya se ha señalado que el que es responsable y los que tienen el dominio del hecho son los miembros del jurado, en atención a que ellos son los que examinan, validan. Es así que cuando el alumno expone, el jurado lo puede denegar y no darle el título. Se pueden juntar los jurados y decir que efectivamente hay citas que no han sido señaladas y habría una suerte de plagio”, añadió

Presunto fraude académico

En el reportaje emitido por ‘Panorama’ también se denunció un presunto fraude académico del trabajo realizado por Castillo Terrones y Paredes Navarro, pues señalaron que dos de las personas que supuestamente validaron los talleres y cuestionarios que utilizaron para su investigación no existen.

A su vez, informaron que existe una tercera persona, llamada Erick Carlo Figueroa Coronado, quien dio el visto bueno para emplear dichos instrumentos. Sin embargo, esta resultó ser también el jurado de la sustentación de la tesis.

Declaraciones de Eduardo Pachas