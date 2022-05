El abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, acudió este martes al Ministerio Público a presentar un pedido de nulidad a la investigación preliminar que dispuso abrir el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, en contra del jefe de Estado.

El defensor del jefe de Estado informó sobre la solicitud que le hizo llegar a la Fiscalía y explicó que si rechazan este pedido, se abrirán paso a la tutela de derechos.

“Acabamos de presentar la nulidad absoluta y vamos a darle un plazo razonable a la Fiscalía para que se pronuncie. Si desestimara nuestro pedido, nos abre paso a la tutela de derechos, un mecanismo comprendido en el artículo 71.4 de la ley para poder cautelar el derecho al debido proceso en su manifestación del derecho a no ser sometido a un procedimiento no preestablecido en la ley ni en la Constitución, como en este caso”, declaró a la prensa.

En ese sentido, Espinoza fundamentó que esta nulidad que solicitan a las indagaciones a Castillo Terrones se basa en el artículo 117 de la Carta Magna, la cual aseguró que detalla que no se puede acusar ni investigar al presidente de la República.

“El fiscal de la Nación no puede investigar al presidente. El fiscal de la Nación ni ningún órgano de Justicia puede investigar, encausar, procesar, acusar o sentenciar al presidente. Cuando la Constitución dice que no se puede acusar, quiere decir que no se puede perseguir”, manifestó

En otro momento, Benji Espinoza defendió las cortas respuestas que Pedro Castillo brindó por escrito a las preguntas que le envió la fiscal de lavado de activos Luz Taquire Reynoso.

“Puedes decir sí, no, no recuerdo. Que no le guste a la prensa, no significa que no sean respuestas válidas. En el derecho son válidas. Si el presidente desconoce algo, tiene que decirle, no puede inventar”, sostuvo.

