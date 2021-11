La jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez, se refirió a las facultades legislativas en materia tributaria y fiscal que solicitó el Ejecutivo al Congreso y remarcó que si al Legislativo no les convence, espera una contrapropuesta.

“No pretendemos reemplazar la función del Congreso, que es legislar, pretendemos construir conjuntamente. Si al Poder Legislativo no le gustan las propuestas, no les convence, entonces sí esperaríamos una contrapropuesta y digan: ‘a lo mejor lo que ustedes proponen no, pero tenemos esta propuesta’. Tenemos que tener sentido de responsabilidad y no solamente decir ‘no’”, expresó la primera ministra en diálogo con Latina.

No obstante, desde la representación nacional existen dudas de otorgar las facultades legislativas a la gestión de Pedro Castillo. Este domingo 7, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, rechazó entregar “facultades absolutas” al Gobierno.

“No se le puede entregar de ninguna manera las facultades legislativas. Se les puede dar la facultad de legislar y que el Congreso apruebe sus proyectos, pero darles facultades absolutas de ninguna manera. Ellos [el Gobierno] han dado señales de mala gestión. Habría que preguntarles a Acuña y Acción Popular sobre su posición, porque no se le debió dar al gabinete la confianza, de ninguna manera, había situaciones razonables para no dar la confianza”, dijo Montoya a RPP.

El líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, anunció que la bancada de su agrupación no apoyará la entrega de facultades legislativas al Ejecutivo.

“El presidente Pedro Castillo fue elegido para gobernar, no para legislar. Nuestra bancada de APP no dará facultades legislativas en materia tributaria y no apoyará ni impulsará la asamblea constituyente en momentos de crisis”, aseveró Acuña vía Twitter, este domingo 7.

Por otro lado, consultada por el voto de confianza que le fue entregado por el Congreso, Mirtha Vásquez resaltó su intención de crear un mayor entendimiento entre ambos poderes del Estado.

“Leo en esta confianza que nos han dado, que ha sigo muy ajustada, la verdad, pero, fíjese, yo tengo la esperanza que la confianza la vayamos construyendo. Nos necesitamos escuchar. Puedo reconocer en este escenario que gente de fuerzas políticas que están en la antípoda de la izquierda han sido suficientemente responsables para pensar cuál es el objetivo de esto, de lo que queremos construir”, sostuvo.