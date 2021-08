El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, respondió a las declaraciones que hizo el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, e indicó desconocer a qué funciones responde su pedido para reunirse con el presidente de la República, Pedro Castillo, para expresarle sus críticas sobre la conformación del gabinete.

“Desconocemos a cuál de las funciones que la ley establece para el Defensor del Pueblo responde el comunicado y la conferencia de prensa recientemente realizadas por el Dr. Walter Gutiérrez”, escribió en su cuenta de Twitter el primer ministro, minutos después de la conferencia de prensa que brindó la Defensoría.

Esta mañana, Walter Gutiérrez aseguró que buscará una reunión con Pedro Castillo para explicarle sus observaciones al nombramiento del gabinete de ministros que encabeza Guido Bellido, por considerar que no se puede otorgar este tipo de cargos públicos a personas vinculadas a actos de corrupción o que no defiendan los derechos humanos.

#AHORA| Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez: “El deber de garantizar los derechos fundamentales es otro parámetro que el presidente de la República tiene que tomar en cuenta al momento de elegir a sus funcionarios”. ►https://t.co/cqkC2uLCIX pic.twitter.com/uLhX8zKlV3 — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) August 4, 2021

“Aquel que no cree en la igualdad, aquel que es misógino, que es homofóbico, que no cree en la igualdad de los derechos de la mujer, no encarna las políticas nacionales, las políticas públicas, no las puede liderar”, manifestó.

Guido Bellido, en réplica a estas declaraciones aseguró que respeta la labor del Defensor del Pueblo que, como la ley indica, debe velar por los “derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad, y supervisar el cumplimiento de los deberes” de los funcionarios públicos.

Guido Bellido respondió así a Walter Gutiérrez.

El primer ministro destacó también que Walter Gutiérrez, desde su cargo, puede iniciar investigaciones de oficio para esclarecer actos que puedan afectar los derechos que debe proteger.

“En ese sentido, estamos a disposición de colaborar en caso el Defensor haya encontrado actos o resoluciones que considere ameriten abrir una investigación”, aseguró Bellido Ugarte.