La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) afirmó que facilitará el desarrollo de las investigaciones de la denuncia de la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) contra el primer ministro, Guido Bellido, a fin de que sea aclarada.

A través de un comunicado, refirió que el propio Bellido Ugarte ha desmentido la información y recordó que la actual gestión gubernamental promueve la lucha contra la violencia hacia la mujer, así como la igualdad de derechos.

“La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) rechaza y condena toda forma de violencia contra la mujer, así como expresiones que relativicen o minimicen esta dolorosa realidad lamentablemente presente en nuestro país”, acotó.

“Desde la PCM, se facilitará el desarrollo de las investigaciones sujetándose ellas, a fin de que esta situación sea aclarada por las autoridades correspondientes según el marco legal vigente”, añadió finalmente.

Como se recuerda, la legisladora Patricia Chirinos detalló en RPP que en una conversación que tuvo cuando pedía una oficina a la Junta Preparatoria de la Mesa Directiva ante Jaime Quito Sarmiento (Perú Libre), ocurrió una agresión en su contra por parte de Guido Bellido.

“Digo que por favor quiero que me den esta oficina de mi padre (Enrique Chirinos Soto) y que tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Bellido agarró y me dijo ‘que te preocupas de eso, anda cásate’ y le dije ‘perdón, he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’”, señaló.

“Me dijo ‘ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente. Por supuesto yo respondí, no soy ninguna temerosa ni timorata, pero sí me pareció una falta de respeto grave”, agregó la legisladora.