La tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, señaló que nunca ha conversado con la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, sobre el tema de la vacancia contra el mandatario Pedro Castillo. En esa línea, precisó que la moción que presentó esta semana responde a una motivación personal.

“Yo no he conversado con Dina Boluarte sobre este tema [de la vacancia presidencial]. Hace más de un mes y medio tuvimos conversaciones con su equipo de trabajo y mi equipo de trabajo en su ministerio [Desarrollo] por el tema de emergencia alimentaria, ollas comunes, Vaso de Leche y organizaciones de base. Nunca hemos conversado del tema político y menos de la decisión de presentar dicha moción”, dijo a la prensa el último sábado.

“En realidad, les digo, no lo conversé con nadie. Este pedido [para la vacancia presidencia] ha sido una decisión personal mía”, agregó.

Al ser consultado sobre la moción de censura en su contra, la cual busca que salga de la Mesa Directiva del Parlamento, la legisladora aseveró que el tema se debatirá en el pleno del jueves. Añadió que, si bien en un momento la titular del Congreso, María del Carmen Alva, dijo que la vacancia presidencial “no estaba en agenda”, esta situación puede cambiar.

“Sé que ya la presentaron [la censura] y me parece que en el pleno del jueves la vamos a discutir, no hay problema, yo estoy acá para responder. No le veo ningún sentido a querer censurarme”, señaló.

El pasado 18 de noviembre, la bancada de Perú Libre presentó una moción de censura contra Chirinos, a la cual se sumó la bancada de Juntos por el Perú. La iniciativa surgió luego de que la parlamentaria de Avanza País anunciara que tiene redactado una moción de vacancia contra el jefe de Estado, Pedro Castillo.