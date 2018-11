La ministra de Cultura, Patricia Balbuena, aseveró esta tarde que su sector tomará "todas las medidas que tengan que hacerse" sin importar quien caiga para supervisar mejor los procesos de adquisiciones en dicho ministerio, puesto que ni en el Ministerio ni el Gobierno "son condescendientes" con la corrupción.

Balbuena indicó que gracias a la labor de supervisión llevada a cabo en el Ministerio de Cultura, se logró evitar que la empresa de su hoy ex viceministro Luis Villacorta Ostolaza reciba siquiera "un sol" del Estado.

"Nuestra labor de supervisión que hacemos permitió identificar esta situación irregular y como le he señalado, en menos de 24 horas se tomaron todas las medidas correspondientes. Lo importante acá es que nosotros pudimos detectar a tiempo y parar ese proceso. No hemos firmado ningún contrato, eso significa que a esa empresa no se le ha entregado un sol", sostuvo en diálogo con la prensa a su salida del velorio del ex senador Enrique Bernales.

"En este ministerio y en este Gobierno no somos condescendientes con ningún tipo de irregularidad ni acto de corrupción: caiga quien caiga se tomarán tomas las medidas que tengan que hacerse", precisó.

Como se recuerda, el viceministro de Patrimonio e Industrias Culturales, Luis Villacorta Ostolaza, renunció el último jueves tras descubrirse que una empresa de su propiedad ganó un proceso de selección del Ministerio de Cultura por un servicio valorizado en más de 350 mil soles.

La empresa involucrada es Arqueo Andes SAC, que el pasado 15 de noviembre obtuvo la buena pro para realizar evaluaciones arqueológicas y expedientes técnicos de monumentos, con la finalidad de comprobar que no serían afectados por el próximo Rally Dakar.

Arqueo Andes SAC fue fundada en el 2009 por Villacorta, quien estuvo a cargo de la gerencia general hasta mayo pasado, cuando asumió el Viceministerio de Patrimonio e Industrias Culturales.

La ministra detalló que tras este hecho han declarado en reorganización toda la Dirección General de su sector y remarcó que se ha separado al personal involucrado en el comité de selección de contrataciones con el Estado.

"Estamos declarando en reorganización toda la Dirección General y toda la línea, el secretario general y la línea administrativa está en estos momentos revisando todos los procesos de adquisiciones que se están desarrollando bajo esa entidad", señaló.

"Estamos separando a las personas involucradas, las personas del comité de selección para poder avanzar con la investigación. La Oficina de Control Interno tomará y hará las medidas que correspondan", manifestó.

Finalmente, Balbuena afirmó que en el Ministerio de Cultura serán "lo más drásticos posibles" con irregularidades de este tipo y reveló que sostendrá una reunión con el contralor Nelson Shack para abordar la estrategia de supervisión y control en su sector.