no participará en comisión de constitución "Ha pasado un mes y el Congreso no avanza con las reformas políticas", denuncia Vizcarra El jefe de Estado dijo -desde el Congreso- que "no observa una actitud" de parte del parlamento. "Pedimos al Congreso abordar la reforma política sin trampas", argumentó.

Presidente de la República, Martín Vizcarra. Presidente de la República, Martín Vizcarra. Reuters