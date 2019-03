¿El partido político Contigo está registrado como marca en Indecopi?

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, estuvo ayer en el Congreso y a su salida dijo a la prensa que "cualquier persona no puede hacer uso político de los programas sociales". Bustamante refirió que existe un programa social llamado Contigo y por lo tanto, el nuevo nombre de Peruanos por el Kambio podría generar confusiones a la ciudadanía.

A su turno, el congresista Juan Sheput, vocero de este partido, negó cualquier posibilidad de que su partido cambie de nombre e incluso recomendó a Bustamante cambiarle de nombre al programa social. "El de nosotros está registrado de Indecopi y data de bastante tiempo", dijo Sheput en Canal N.

Sin embargo, ¿está registrado el partido Contigo en Indecopi como una marca? Al revisar el sistema de información en línea de Indecopi, se puede encontrar que existe una solicitud presentada el pasado 4 de febrero por el partido político Peruanos por el Kambio, a través de su representante legal Carlos Gustavo Portocarrero Mendoza.

Se trata de una solicitud denominativa para registrar la marca "Contigo" como parte de la clase 41, es decir el rubro de Educación, formación política y de gobierno, organización de eventos, talleres, foros, seminarios, cursos, capacitación, actividades recreativas, culturales y deportivas.

La solicitud fue admitida a trámite por Indecopi el pasado 8 de febrero pero aún no ha sido aceptada, es decir la marca Contigo aún no ha sido registrada por el ente rector de la propiedad intelectual en el Perú.

¿Indecopi aceptará el registro de la marca Contigo?

Marta Fernández Pepper, socia senior del Estudio Muñiz, Olaya, Meléndes, Castro, Ono & Herrera y experta en temas de propiedad intelectual, explica que para registrar una marca en Indecopi deben cumplirse dos requisitos básicos: Registrar una marca dentro de un país determinado y que esta marca sea distinguible en el mercado.

Ante ello, Fernández fue consultada por Gestión.pe sobre la posibilidad de que Indecopi acepte el registro del partido político Contigo. La experta estimó que es "altamente probable" que Indecopi no le brinde el registro a la marca, pues la solicitud no incluye al logo distintivo del partido, sino solo a la palabra "Contigo".

"En este caso en particular de la marca solicitada por el partido Peruanos Por el Kambio, mi diagnóstico es que no va acceder a registro. No lo han hecho la solicitud incluyendo su logo, lo han pedido de forma denominativa que es simplemente la palabra", explicó Fernández a Gestión.pe.

La abogada explicó que se trata de una marca con falta de distintividad, pues, al igual que "Contigo", existen otros partidos políticos registrados en la clase 41 de Indecopi, como son "Contigo La Molina", del actual alcalde de ese distrito Álvaro Paz De La Barra; o el movimiento "Contigo Ciudadano". Incluso está registrada la denominación "Contigo Perú" por parte del fallecido compositor Augusto Polo Campos.

"Como la denominación "Contigo" está presente en otras marcas registradas, no es suficientemente distintiva para acceder a registro. Si yo fuese Indecopi, y no por un tema de índole político sino absolutamente técnico, esa marca es altamente probable que no le den el registro por falta de distintividad", indicó la abogada.

Según los procedimientos, la decisión de Indecopi podría conocerse cerca de la quincena de abril. En caso la solicitud sea denegada, el partido político Peruanos por el Kambio podría presentar una nueva solicitud pero esta vez, incluyendo su logotipo para lograr distintividad como marca, explicó Fernández.

"Toda la lógica del tema de marcas está básicamente referido a un esquema o a un movimiento comercial, de tráfico mercantil, de venta de bienes o prestación de servicios por parte de un proveedor que quiere ser reconocido para que los consumidores diferencien sus productos o servicios de la competencia", explicó la abogada.