El candidato al Congreso del Partido Morado, Francisco Sagasti, sostuvo que “la Constitución no es intocable o si no se cae el mercado”, pero manifestó que “tampoco puede tirarse al tacho”.

Sin embargo, puso en duda de que el próximo Parlamento que se elige en el 2020 no tendrá el espacio para debatir los cambios a la Carta Magna.

Pese a que su partido apoyó la no reelección de congresistas, Sagasti fue cuestionado por llevar en su lista a Alberto de Belaunde y Gino Costa, quienes buscan reelegirse. Al respecto, manifestó que este tema debe ser ampliamente debatido. No fue preciso si hoy apoya o ya no esta medida aprobada en el último referéndum. “Hay temas más urgentes que discutir”, manifestó.

“En este Congreso de 16 meses tenemos que ser disciplinados y ordenados y hacer lo que se puede hacer y no prometer lo que no es posible”, añadió.

En tal sentido, anunció que su agrupación, de llegar al próximo Congreso, revisará los decretos supremos que emitió el Ejecutivo, entre ellos el que incorpora al SIS a los peruanos sin cobertura de servicios de salud.

También precisó que su agrupación cree en la economía de mercado y en la inversión. Sin embargo, sostuvo que también creen en el sentido común. Señaló que esta precisión supone entender que el “mercado es perfectible y regulable”.

Manifestó que la actual coyuntura pretende obligar a los partidos a ubicarse con los capitalistas o los socialistas. “La situación nos exige a que nos pasemos a un extremo”, indicó para luego precisar que el Partido Morado se ubica en el centro. “Debemos estar haciendo algo bien, pues desde ambos lados nos critican”, anotó durante su presentación en CADE 2019.

Añadió que la inversión en ciencia, tecnología e investigación es una prioridad en el modelo de gobierno de su agrupación, así como la inversión en talento. Agregó que se hará un refuerzo de la labor que ya realiza Sunedu para asegurarnos la calidad de la educación superior.