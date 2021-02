La esposa de Julio Guzmán, Michelle Ertischek, aseguró que el incidente de un amago de incendio en un departamento de Miraflores que involucró al candidato presidencial con una dirigente del Partido Morado “fue muy difícil” y dijo haber sentido mucho dolor.

Pese a ello, Ertischek dijo que su esposo “hizo mucho para cambiar” y que tras dicho suceso su matrimonio “se fortaleció”.

“Eso fue muy difícil, creo que cualquier matrimonio cuando hay problemas es muy difícil y me dolió mucho, cualquier matrimonio cuando hay problemas es muy difícil, hablamos de cambios, Julio hizo mucho para cambiar, y también trabajamos mucho para dar fuerza a nuestro matrimonio, estamos avanzando”, sostuvo en una entrevista con Cuarto Poder.

“Él [Julio Guzmán] hizo cambios y [...] lo que me costó mucho que algo todos los matrimonios tienen problemas y algo que era privado entró a lo público”, señaló.

Al respecto, Guzmán indicó que cometió un error “doloroso” para su familia y aseguró que dicha situación le dio “la oportunidad de trabajar” para fortalecer a su familia. Cuestionó, en esa línea, que se haya hecho “un show mediático” del incidente.

“Cometí un error, que fue muy doloroso para mi familia, he reflexionado mucho, he pedido perdón, comenzando por mi esposa, lo bueno que yo podría rescatar de toda esta situación es que me dio la oportunidad de trabajar con mi esposa después de pedirle perdón y fortalecernos como familia, las relaciones de pareja son muy complejas y pasan muchas cosas”, manifestó.

“Se ha tratado de construir una narrativa y hacer un show mediático y encontrar una relación entre salir de un incendio y correrse de los problemas del país, entonces los enemigos políticos han tratado de construir una relación espuria”, remarcó.