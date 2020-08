La ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, deberá concurrir al Legislativo el viernes 4 de setiembre, a una sesión plenaria que continuará el lunes 7, para responder un total de 82 preguntas en el marco de su interpelación. Legisladores de cuatro bancadas del Parlamento no descartaron una eventual censura en caso no responda adecuadamente las interrogantes en su contra.

Para el primer vicepresidente del Congreso, Luis Valdez (Alianza para el Progreso), la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debe aclarar las dudas de los legisladores y dijo esperar que no se llegue a una censura. Sin embargo, indicó que ello “dependerá de lo que diga”.

“Que absuelva las dudas de todas las bancadas. Vamos a escucharla, yo creo que no [procede una censura], espero que no, dependerá de lo que diga”, sostuvo en diálogo con “Agenda Política”.

Similar postura tuvo el vocero de Somos Perú, Rennán Espinoza. El parlamentario espera que la ministra Alva “sea específica” en sus respuestas y de cuenta de los “errores” que se han cometido en el marco de la crisis económica producto de la emergencia sanitaria por el coronavirus (COVID-19)

“Esperemos que la ministra de respuestas con toda especificidad porque las respuestas son para toda la nación. Esperemos que las respuestas sean muy específicas y didácticas. De todas maneras tenemos dudas porque hay una gran cantidad de dinero que se viene gastando para diversas cosas. Queremos advertir errores y corregirlos”, señaló.

Para el portavoz de Unión por el Perú, José Vega, la censura procedería en caso Alva Luperdi no brinde las respuestas ante las preguntas del Parlamento y cuestionó la “insensibilidad” en su gestión de los recursos públicos en el marco del estado de emergencia.

“Es muy insensible e indiferente ante las necesidades de la población y eso indigna a uno. Esperemos que responda. No descartamos censura”, manifestó.

En esa línea, también se pronunció el vocero del Frente Amplio, Lenín Checco, quien dijo esperar transparencia en sus respuestas y no plantearle “edulcorantes” al Parlamento. Consideró que su gestión con Reactiva Perú ha “discriminado” a las pequeñas empresas del país y “ha favorecido a los que más tienen”.

“Queremos que nos explique dónde está el dinero de Reactiva Perú, tiene la obligación de responder. No vamos a permitir que nos puedan decir que no puedan cobrar a las grandes empresas o a las grandes fortunas que en los últimos años se han enriquecido. Primero transparencia y datos exactos, buscamos respuestas claras. No vamos a permitir que otra vez se discrimine a las Mypes y Pymes del país”, indicó.

Elección de seis magistrados del TC

Los legisladores defendieron la facultad del Parlamento actual para reemplazar a los seis magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que cuentan con mandato vencido y cuestionaron las críticas a esa potestad.

Para Luis Valdez existe una “actitud” por parte de integrantes del TC que buscan permanecer en sus cargos, pese a que su mandato ha expirado. Consideró, en ese sentido, que se busca “estigmatizar al Parlamento” para impedir una renovación en dicho organismo.

Rennán Espinoza compartió dicha postura y aseguró que el Legislativo hará “todo lo posible” por cumplir con su “encargo constitucional” de elegir nuevos miembros del TC “si es que le alcanza el tiempo”.

“Quienes están diciendo lo de que el congreso no elija a miembros del TC tiene actitudes antidemocráticas. El Congreso va a hacer lo que le corresponde hacer y punto. Si el tiempo no alcanza, no alcanza, pero intentaremos cumplir con la función”, declaró.

José Vega, por su parte, quien es vicepresidente la Comisión Especial para designar magistrados del TC, aseveró que el Parlamento tiene como garantizar “consenso” debido a que ninguna agrupación tiene mayoría absoluta.

Finalmente, Lenín Checo dijo que si bien “se está yendo a paso lento” el proceso de selección de nuevos integrantes “está avanzando” y debe ser respetado porque es una “facultad constitucional del Parlamento”.

Los magistrados Ernesto Blume, Manuel Miranda, Carlos Ramos, José Luis Sardón, Marianella Ledesma (presidenta del TC) y Eloy Espinosa-Saldaña, cumplieron su mandato en el Tribunal Constitucional el pasado 3 de junio de 2019.

El único magistrado que tiene el mandato sin vencer es Augusto Ferrero Costa, que juró al cargo el 4 de setiembre de 2017 y expirará en 2022.