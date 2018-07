Paloma Noceda renuncia a la bancada de Fuerza Popular

En medio de la votación para la presidencia del Congreso de la República, la congresista Paloma Noceda anunció que renuncia a la bancada de Fuerza Popular .

“Con gran pesar, cumplo con comunicarles mi decisión de renunciar a la bancada. He estado en desacuerdo con diversas decisiones que ha venido tomando el partido, pero hasta aquí llegué”, escribió en una carta enviada a los medios de comunicación.

Recordó que aun conociendo “las mochilas del partido”, apostó por Keiko Fujimori, indicando que fue “un honor ingresar a la política, y he cumplido mi trabajo con ilusión y empeño”.

“Sin embargo, la forma en la que he visto actuar a algunos colegas, distan de asemejarse a los valores y principios con los que he conducido mi vida, lo que me impide respaldar la votación de hoy y continuar con el grupo parlamentario”, añadió.



Indicó que no respaldará la elección del candidato fujimorista Daniel Slaaverry a la presidencia del Congreso.

"El país se está destruyendo y hemos perdido la gran oportunidad de cambiar el rostro al fujimorismo. Quedan tres años, espero que logren hacer algo al respecto", dijo en un comunicado.

Noceda espera que los dirigentes fujimoristas "tomen acciones para fortalecer al partido".

"Gracias nuevamente por la oportunidad querida Keiko y colegas", concluye el documento.