Paloma Noceda formaliza denuncia contra congresista Luis López por tocamientos indebidos

La congresista Paloma Noceda (no agrupada) formalizó su denuncia ante la Comisión de Ética Parlamentaria contra Luis López Vilela de Fuerza Popular por presuntos tocamientos indebidos.

A través de sus redes sociales, Noceda informó de la denuncia que ha puesto en dicho grupo de trabajo, liderado por Janet Sánchez (Peruanos por el Kambio), tras el testimonio que brindó en el pleno del Congreso el pasado sábado 8 de diciembre.

“Un día estoy en una reunión con colegas y yo estaba sentada dando la espalda y viene ese colega, seguramente he estado con el cabello sujetado, y me hace una suerte de masaje asqueroso en el cuello. No está acá el colega, hace un rato estaba", señaló en dicha oportunidad.

La legisladora manifestó que este hecho le generó "asco" y que lo denunció en su momento a quien ocupaba la vocería de su ex bancada.

"Ese masaje asqueroso hasta el día de hoy lo tengo en la mente cada vez que lo recuerdo, porque me generó repulsa, me generó asco, vómito”, dijo.

En la carta enviada a Janet Sánchez, Noceda solicitó que se le dé trámite a la denuncia correspondiente. Hasta el momento se desconoce qué congresista sería el responsable de los tocamientos indebidos.