Las agresiones contra los periodistas que cubren al candidato presidencial de Perú Libre continúan. Esta vez un equipo de Latina fue agredido en frente del candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, mientras recogían sus declaraciones en Ayacucho.

Esta vez se trata del reportero de Latina -identificado como Jorge Dett- que fue empujado por simpatizante de Castillo cuando tomaba sus declaraciones.

Según las imágenes difundidas por dicho medio, el hombre de prensa recibió un empujón, dejando caer el micrófono al suelo y a escasos metros del Castillo, que no hizo nada para evitar la situación.

Apenas señaló que no iba a permitir “esas cosas” -en relación a las agresiones- en su “presencia”.

“Estamos llamando a la calma. Cuando esas cosas se dan en mi presencia yo no las voy a permitir”, mencionó.

Este caso se suma a la agresión recibida ayer -por la periodista de Canal N Stefanie Medina- quien fue perseguida el último miércoles por un grupo de simpatizantes de Castillo, luego de un mitin en la región Ayacucho.

A través de sus redes sociales, Medina compartió un video en donde se le ve junto a su camarógrafo huir de los partidarios de Castillo, que los insultaban con banderolas de Perú Libre. En la grabación se observa que la Policía Nacional tuvo que intervenir.

Ver a continuación el video de la agresión al periodista en frente de Castillo:

Pedro Castillo se pronuncia sobre agresión a periodistas

-Agresión a periodistas no son hechos aislados, alerta la SNRTV-

Jorge Baca Álvarez, presidente de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV), confirmó las agresiones que sufrió hoy un equipo de Latina mientras recogía las declaraciones de Castillo.

“No debemos ver (estas actitudes) como hechos aislados. Acá hay una conducta permanente del candidato Castillo de azuzar a la gente en contra de los medios de comunicación, de las cadenas naciones en particular. Esto es un atentado contra la libertad de expresión que es u derecho fundamental y el más importante ya que se sustenta todos los derechos. Sin libertad de expresión no hay democracia ni otras libertades” , mencionó en diálogo con RPP Noticias.

Añadió que no es faltar al deber de neutralidad denunciar las agresiones contra la prensa del candidato presidencial.

“ Aquí hay una amenaza constante y en peligro eminente que tenemos que denunciar con todas sus letras ”, subrayó.

En esa línea, añadió que es absolutamente necesario un deslinde fuerte y contundente del candidato Castillo de rechazo a actos de violencia y respecto a la libertad de expresión.

“Sé que el Consejo de la Prensa Peruano van hacer un pronunciamiento hoy. Lo mismo haremos nosotros. Esto no es una cuestión que ataña a los medios de comunican, esto tiene que ser defendido por todos los peruanos. Estos no son hechos aislados, el señor Castillo permanente hace tipo acusaciones que no tiene sustento y por favor, existen los mecanismos para denunciar los que corresponda. Si el señor Castillo tiene una denuncia -como la que declaró ayer- que lo diga con nombre y apellido”, precisó.

Como se recuerda -ayer- Pedro Castillo aseguró que tiene información que daría a conocer sobre cuánto ganan y quién paga a los conductores de los programas de televisión, al cuestionar -lo que aseguró- son campañas de “terruqueo” en su contra.

“ En su momento vamos a hacer llegar algunos informes que acaban de llegar a nuestras manos, cuánto ganan los que conducen los programas de televisión y quién les paga . Vamos a hacer de conocimiento. Es necesario que el pueblo se informe de tantas cosas, de dónde viene tanto de eso y por qué hay tanto terruqueo”, indicó en la víspera.

Baca Álvarez reiteró que lo que está haciendo Castillo es azuzar a la gente y las consecuencias son los actos de violencia contra los periodistas.

“Los periodistas tienen que contar con las garantías necesarias y el señor Castillo tiene que responsabilizarse con los actos que está cometiendo. Cuando de pronto los medios de comunicación -en salvaguarda de su personal- no hagan la cobertura de sus mitines, lo que va a decir es que no está haciendo la cobertura debida. Lo que debe hacer es actuar contundentemente”, puntualizó Baca.

-Castillo continúa azuzando en contra de la prensa-

Pedro Castillo descartó haber realizado cualquier tipo de “azuzación” en la población contra la prensa y los medios de comunicación.

“En ningún momento se ha hecho una azuzación por parte de nosotros. No nos hemos dirigido a particularidades”, señaló a la prensa.

No obstante consideró -en medio de población- que “nadie debe sentirse aludido” si se hace referencia a la “prensa mermelera”.

“En todo el país [se] habla y me dice de la prensa mermelera. Yo creo que, en ese momento, nadie debe sentirse aludido porque en todo caso si así fuere, creemos importante que esas cosas se tienen que hacer [sic]”, dijo.

Estas afirmaciones se dieron mientras declaraba a los medios y en medio de la población.

-Candidato culpa a infiltrados por los actos de violencia-

Tras las agresiones a equipos de prensa, Castillo -en un video- dijo que expresa su solidaridad con los periodistas. “Si han habido exabruptos, rechazamos todo tipo de actitudes y deslindamos todo este tipo de actos”, mencionó.

A reglón seguido, señaló que “como en toda lucha, pude haber algún infiltrado, que no cree en la democracia”.

“No se pueden permitir las agresiones vengan de donde vengan”, acotó.