El gerente de Operaciones de EsSalud, Óscar Ugarte, aseguró este martes que en el actual contexto de crisis sanitaria no se puede “pensar en disputas” entre los gremios médicos y el ministro de Salud, Víctor Zamora, “sino en un rediseño del sector”.

El también exministro de Salud indicó que el problema suscitado con Zamora surge porque “en situaciones así, no solo tienes el problema de lo que uno dijo, sino si se entendió lo que uno dijo”.

“Los problemas están más allá, están al frente, hay que pensar no solo en esta coyuntura crítica, no hay que pensar en disputas, sino en lo que se viene después: la gran oportunidad de un rediseño del sector salud y de un cambio que hoy ya nadie niega”, sostuvo Ugarte en diálogo con Canal N.

“He leído con detenimiento las declaraciones del ministro y aunque las palabras iniciales podrían entenderse como un desconocimiento del rol de los médicos, cuando uno lee en conjunto se da cuenta que no necesariamente es así, pero, en situaciones así, no solo tienes el problema de lo que uno dijo, sino si se entendió lo que uno dijo”, señaló.

El pasado lunes, el Colegio Médico del Perú anunció que solicitará al presidente Martín Vizcarra que remueva de su cargo al ministro de Salud, Víctor Zamora, por sus declaraciones respecto al pedido de evacuación a Lima de los médicos que contrajeron el Covid-19 cuando cumplían sus labores en regiones.

En una entrevista con radio Exitosa, el ministro de Salud indicó, al ser consultado sobre el traslado prioritario a Lima de los médicos infectados con Covid-19, que “desde el punto de vista legal, constitucional, todos los profesionales son igual de ciudadanos que el resto de nosotros. Entonces, las decisiones éticas por las cuales se traslada a uno u otro, son muy difíciles de tomar”.

La pandemia es heterogénea en el Perú

En otro momento, Ugarte descartó que la curva epidemiológica en el país esté llegando a la meseta, puesto que el país vive una pandemia heterogénea y la situación debe evaluarse por regiones, por lo que no se puede hablar de una curva nacional.

“Yo creo que si bien hay un promedio nacional, nuestro país es heterogéneo, la curva de Lima es diferente a la de Loreto, Cusco o Puno. La curva nacional es un promedio, pero eso no traduce lo que está pasando en cada sitio. Hay que manejar cada realidad concreta con estrategias específicas”, manifestó.