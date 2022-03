Pese a que la Junta de Portavoces acordó, por mayoría, debatir hoy en el pleno del Congreso la moción de censura contra el ministro de Salud, Hernán Condori, la oposición retrocedió y ahora ha optado por aprobar, en un primer momento, su interpelación.

Gestión supo que, al menos, cuatro bancadas se oponen a que se debata directamente el pedido de destitución de Condori antes de su interpelación. Estas son Renovación Popular (RP), APP, Somos Perú y Acción Popular (AP).

El portavoz de RP, Jorge Montoya, explicó que el pasado miércoles se realizó, de manera paralela al pleno, una reunión informal con algunos voceros en donde se habría acordado ir primero por el interrogatorio del ministro, para evitar que este pueda interponer algún recurso judicial que afecte al proceso.

“Si no satisface la respuesta de Condori, iremos por la censura (…) No se puede considerar una visita a la Comisión de Salud como una interpelación, se ha decidido hacer todo conforme a la norma”, dijo a elcomercio.pe.

En la misma línea, Luis Aragón, de AP, consideró que se debería respetar el procedimiento parlamentario establecido. “Personalmente apoyo la censura del ministro de Salud, pero hay que ir paso a paso”, acotó a Gestión tras precisar que, al menos, 10 colegas suyos de la bancada respaldan la interpelación y censura del médico.

Eduardo Salhuana, de APP, y Wilmar Elera, de Somos Perú, indicaron que Condori no está capacitado para seguir en el cargo y que debería ser removido cuanto antes; sin embargo, remarcaron que se debe respetar el debido proceso; es decir, primero debe ser interpelado.

Al cierre de la edición, el Consejo Directivo se reunía para adoptar una decisión definitiva. La oposición ya cuenta con los votos suficientes para interpelar a Condori.

Evalúan retirar moción

En diálogo con Gestión, el vocero de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, señaló que su grupo evalúa retirar la moción que presentaron para censurar a Condori, a fin de evitar cualquier controversia y que se genere un mal precedente.

“La Oficialía Mayor y la oficina de asesoría parlamentaria no están muy convencidas de que se pueda admitir la censura del ministro sin pasar por la interpelación. Si esto va a ocasionar mucho ruido, estamos dispuestos a retirar la moción por un momento y se procede por la interpelación”, acotó tras precisar que adoptarán una decisión hoy, a primera hora.

Guerra García recordó que el reglamento del Congreso estipula que para que un ministro sea censurado antes tiene que haber sido interpelado o invitado al Parlamento. En ese sentido, remarcó que Condori ya asistió a la Comisión de Salud para dar explicaciones previas.

Al respecto, el ex oficial mayor del Parlamento, José Cevasco, explicó que una comisión del Congreso no puede arrogarse la función del pleno. “El reglamento del Congreso es claro. Un ministro es censurado después de haber sido interpelado o haber dado un informe. ¿Dónde informa? Ante el pleno, no ante una comisión”, apuntó.

Se defiende

Por su parte, Condori defendió su permanencia en el Gabinete al indicar que lleva apenas un mes en el cargo de un sector que, a su juicio, “ha estado abandonado en los últimos 30 años”.

El premier Aníbal Torres aseguró que evaluarán las acciones a tomar ante la moción de censura contra Condori.

“Se va a hacer una evaluación. Tenemos que escuchar las críticas, tanto de los que nos apoyan como de la oposición y, si es necesario hacer correcciones, hay que hacerlas”, agregó.

Ministro de Justicia en la mira

Moción. El pleno del Congreso tiene en agenda la moción de interpelación contra el ministro de Justicia, Ángel Yldefonso. Hasta el momento, Renovación Popular, Avanza País, Fuerza Popular y Podemos Perú anunciaron que apoyarán la propuesta, mientras que APP aún evalúa su postura. Luis Aragón señaló a este diario que Acción Popular se reunirá hoy, a primera hora, para tomar una decisión.