El próximo viernes 19 de marzo vence el plazo que tienen los partidos y candidatos que participan en las elecciones generales para presentar ante la ONPE su primer informe sobre ingresos, gastos y aportes de la campaña electoral.

Para contrarrestar dicha documentación, el organismo electoral, a partir de estos comicios, podrá acceder a las cuentas bancarias de los partidos; sin embargo, no podrán actuar de la misma manera en el caso de los candidatos a la Presidencia, Congreso y Parlamento Andino.

Al respecto, la jefa de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE, Margarita Díaz Picasso, señaló a Gestión que la información financiera de los postulantes, de ser necesario, será contrastada con la base de datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de forma progresiva.

De igual forma, se hará un cruce de información con otras instituciones públicas y privadas, como los bancos, así como se consultará a la Contraloría.

No es una condición

Si bien la ONPE podrá acceder a las cuentas de las agrupaciones, Díaz Picasso recalcó que esto será un complemento y no es una “condición” para elaborar los informes de verificación y control.

“Para hacer los informes de verificación y control no necesito acceder a las cuentas bancarias. No es una condición. Trabajamos los informes en base a la información y documentación reportada por los candidatos y partidos. Lo del acceso a las cuentas (bancarias) es un plus, pero no es condicionante”, dijo tras precisar que hay una planificación para este procedimiento.

La funcionaria indicó que se está evaluando en qué momento exacto, de ser el caso, se accedería a estas cuentas: para la revisión del primer informe financiero o el segundo, que se deberá presentar hasta 15 días después de concluido el proceso electoral.

“Esto lo manejaremos con mucho cuidado, porque la norma no me dice que ingrese solo una vez, sino que tengo carta abierta para ingresar (las veces que podamos). ¿Cuándo ingreso? Va a depender mucho de la lectura que hagamos de los primeros reportes de campaña”, señaló tras precisar que si se advierte un hecho irregular durante estas primeras semanas, no se esperará hasta el final, sino que se entrará de inmediato a la cuenta bancaria de la agrupación política.

Cabe recordar que los informes de verificación y control deberán estar publicados, como máximo, en tres meses. La primera entrega se dará a conocer en la segunda semana de junio.

Fuente: César Campos

Gastos en redes sociales

Los partidos políticos y candidatos que participan en la actual campaña electoral no solo deberán reportar los ingresos de sus actividades proselitistas, sino también los gastos que realizan en las redes sociales, como Facebook, Twitter, Instagram, entre otros.

“A nosotros también nos tienen que informar de las inversiones y gastos en las redes sociales. Si yo he contratado una página en una red social, ya sea en Facebook, Instagram u otros, nos tienen que reportar los gastos del diseñador y detallar cuánto costó la página. De igual forma, si se fabrica otro tipo de producto comunicacional, o video, se rinde cuentas”, enfatizó Díaz Picasso.

La vocera de la ONPE recordó que ya han tenido reuniones con los candidatos y sus representantes sobre la forma en que se debe reportar este tipo de información. “Hemos recibido muchas consultas sobre cómo declarar aportes y gastos en las redes sociales, hay muchas inquietudes. En las elecciones anteriores, los candidatos nos reportaron su inversión en este tipo de plataformas digitales, esperemos que este año no sea la excepción”, acotó.

Al ser consultada respecto a si la ONPE contratará una central de medios para esta labor, la funcionaria lo descartó de plano. “En el país existe un vacío en la regulación de todo lo que significa redes sociales e internet, por lo que vamos a trabajar con lo que tenemos, como cualquier institución pública (…) el hecho de que no tengamos una central de medios no significa que no estemos atentos a lo que puede estar pasando”, anotó.