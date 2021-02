En setiembre del año pasado, el Congreso aprobó la ley sobre financiamiento de partidos políticos que, entre otras cosas, obliga a los candidatos y agrupaciones que participan en las elecciones a presentar dos informes sobre sus gastos y aportes.

Dicha norma también obliga a los postulantes y agrupaciones a notificar a la ONPE, siete días antes, la realización de sus actividades de proselitismo y recaudación de fondos de campaña, para que puedan ser fiscalizados.

Al respecto, la jefa de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios, Margarita Díaz Picasso, informó a Gestión que, hasta la fecha, han recibido entre 15 a 20 notificaciones de actividades por parte de los partidos políticos; sin embargo, recalcó que algunos de estos eventos fueron cancelados o pospuestos.

“Los partidos nos han estado informando sobre sus actividades. Estamos hablando alrededor de 15 a 20 notificaciones, pero te estoy hablando de hace dos a tres semanas atrás. En las últimas semanas no estamos recibiendo (reportes), entiendo que se debe a la actual situación sanitaria”, señaló.

Entre los partidos que informaron a la ONPE sus actividades de recaudación de fondos figuran el Partido Nacionalista, liderado por Ollanta Humala, y Fuerza Popular, presidido por Keiko Fujimori.

Gestión supo que la primera agrupación realizó cuatro almuerzos, entre los meses de noviembre y diciembre del año pasado, mientras que el fujimorismo organizó una rifa el último 30 de diciembre; sin embargo no se supo qué artefacto o bien se sorteó y cuánto dinero se recolectó.

Actividades virtuales y las donaciones

En otro momento, Díaz Picasso señaló que, en el actual contexto de pandemia del covid-19, la mayoría de candidatos y partidos están recurriendo a las actividades virtuales a través del aplicativo “Zoom” para recaudar dinero y financiar sus campañas.

“Hay actividades que se realizan por Zoom, no todas son presenciales. En este momento, la mayoría de las actividades se están haciendo a distancia. Tenemos auditores asignados a los partidos. Hay un auditor por cada agrupación que se dedica exclusivamente a hacer ese seguimiento. Si es una actividad de recaudación (de fondos) por Zoom, la ONPE tiene acceso a esa actividad y realiza sus informes”, recalcó.

En dichas actividades, los postulantes no solo colocan en sus pantallas sus cuentas bancarias, sino también sus números de teléfono para que les envíen donaciones a través de las aplicaciones móviles “Yape”, “Lukita”, “Plin”, “Tunki”, entre otras.

Ante esta situación, la funcionaria de la ONPE advirtió a los candidatos que todo el dinero “yapeado” o “lukeado” en estas actividades virtuales tiene que ser informado.

“En primer lugar, tenemos acceso a las cuentas bancarias (de los partidos). Todo lo que sea bancarizado lo fiscalizaremos, ya que es más sencillo para nosotros. Recordemos que la norma estipula que (donación) de 25% de la UIT a más tiene que ser bancarizado, sí o sí. Entonces, todo el dinero que sea “yapeado” o “lukeado” tiene que ser informado a la ONPE. Absolutamente todo”, enfatizó.

Agregó que no importa el monto de la donación que reciben los candidatos, todo tiene que ser identificado y reportado. “Lo que importa es que no se pasen de los topes legales, pero sí o sí nos tienen que informar cada centavo que ingresa. No importa si es poco o mucho, todo aporte tiene que informarse, ya sea si se rifa un bien inmueble, como un microondas. En ese caso, tienen que informar desde cómo se consiguió la plata para comprar el microondas hasta cuánto se recaudó en la rifa. En eso seremos implacables”, aseveró.