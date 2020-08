La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Patricia Donayre, señaló que la iniciativa aprobada la madrugada de hoy por el pleno del Congreso para habilitar el retiro de fondos de la ONP hasta por S/4.300 afectará la capacidad que tiene el Ejecutivo para atender otros programas sociales como Pensión 65, ya que no hay fondos para favorecer a todos los pensionistas que serían beneficiados por esta medida.

“Se está abriendo una caja en la que todos aportan. No es como la AFP que cada uno de nosotros tenemos tenemos una cuenta de ahorros, digámoslo así, individual, sino una caja en la que todos aportan para todos y nos encontramos en la situación particular de que no hay aportes para entregar dinero a más de 4 millones de pensionistas (de la ONP)”, dijo en declaraciones a RPP.

“Por ejemplo, en mi caso de Pensión 65, yo para poder llegar a todas las personas mayores de 65 años de pobreza y pobreza extrema, que realmente necesitarían un fondo, necesito una importante inyección económica porque faltaría cubrir a más de 45 mil personas mayores de 65 años. No lo voy a poder hacer porque definitivamente vamos a ver limitada la capacidad de gasto”, añadió.

La ministra se pronunció así sobre el texto que fue aprobado por el pleno esta madrugada, en el cual se aprueba que cada pensionista de la ONP pueda retirar fondos con un tope de 1 UIT (S/4.300) algo que, según estimaciones desde el Ejecutivo, tendría un costo de S/13.280 millones sin intereses.

“No todos (los pensionistas de ONP) son personas mayores. La mayoría está por debajo de los 41 años y muchos de ellos, un aproximado de 1 millón 300 mil, han sido beneficiados con bonos que ha dado el Gobierno en la pandemia. No se está enfrentando el problema en sí”, manifestó la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Por eso, Patricia Donayre advirtió que, hasta que la norma sea observada y sea evaluada en caso que el Ejecutivo presente una demanda de inconstitucionalidad contra esta norma, lo aprobado por el Congreso “ocasionará problemas económicos que nos van a afectar a todos”.

El texto elaborado y que logró el consenso de cuatro comisiones en el Parlamento fue aprobado por 106 votos a favor, 3 en contra y 15 abstenciones en el pleno.