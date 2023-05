La reciente elección de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo empieza a causar repercusiones en las bancadas y partidos. Ayer el excandidato a la alcaldía de Lima por Alianza para el Progreso (APP), Omar Chehade, anunció que renunció de manera irrevocable a su militancia a raíz del apoyo de los congresistas de su grupo a la candidatura del exlegislador.

“Hoy 22 de mayo he presentado mi renuncia irrevocable a Alianza Para El Progreso y ante JNE. Reafirmo mi independencia política y mi convicción democrática así como la visión de Jorge Basadre que: el Perú es más grande que sus problemas”, indicó en su cuenta de Twitter.

En un oficio enviado al fundador de APP, César Acuña, el también excongresista le precisa que su dimisión es irrevocable y le pide que tramite el proceso ante la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE.

En una entrevista a Panamericana, Chehade cuestionó a la bancada de APP por haber apoyado a Gutiérrez.

“La cereza sobre la torta de esta semana fue la elección de una persona no solo con pocas garantías morales, académicas, técnicas, sino que además un personaje cercano a Nadine Heredia, Ollanta Humala y Vladimir Cerrón”, indicó.

LEA TAMBIÉN: Sindicato de trabajadores de la Defensoría denuncia que el Congreso ha impuesto la elección de Gutiérrez

Además, dijo que en los últimos meses no era un personaje muy cómodo en APP. “Nunca he sido un ayayero, una persona que no ha tenido su propia independencia, su propia opinión, sino todo lo contrario”, agregó.

En respuesta, la bancada de APP emitió un comunicado en donde rechazaron las expresiones de Chehade. “Bien dice el dicho ‘el ladrón cree que todos son de su condición’”, señalaron en el documento.

