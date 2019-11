El expresidente Ollanta Humala consideró este jueves que se deben investigar a fondo los audios de Martín Belaunde Lossio, en los que asegura que el fiscal Germán Juárez Atoche, miembro del equipo especial Lava Jato, pidió al juez Richard Concepción Carhuancho que se le otorgue arresto domiciliario a cambio de su colaboración en el proceso en su contra y el de su esposa Nadine Heredia.

“No me cabe en la cabeza que un juez pueda estar reuniéndose con un fiscal y de acuerdo a lo que sale en el audio que tiene que investigarse, él adelante su fallo, que sí yo le daría el cambio de medida [...] Eso tiene que investigarse, lo está diciendo en una diligencia fiscal, con un fiscal, no lo está diciendo entre amigos”, afirmó en Radio Santa Rosa.

“Acá lo que yo veo es que esto tiene que investigarse a fondo porque tenemos audios que han sido publicados y pruebas objetivas que demostrarían que el juez Concepción Carhuancho y el fiscal [Germán Juárez Atoche] [¿Están coludidos?] Así es, y que lo hace incompatible para llevar nuestro caso, entonces, creo que el juez no debería esperar una recusación o denuncia y debiera apartarse del caso por un tema propio, que le nazca, y el fiscal Juárez debería aclarar esta situación”, reiteró.

Esto tras la reciente difusión de conversaciones grabadas presuntamente en marzo de este año en el penal Piedras Gordas y difundidas por el portal español El Diario, que muestran a Martín Belaunde hablando con un interlocutor desconocido sobre una reunión que habría ocurrido -según el procesado- en enero del 2019 entre él, Germán Juárez y David Alan Castillo.

“Él lo convocó [a Castillo] porque Juárez está pidiendo mi variación a domiciliaria y entonces Carhuancho le dijo ‘no quiero tener problemas’ cuando estaban reunidos. Esto lo sé, no estaba Carhuancho (en esa reunión), esto me lo ha contado Lucho la Cruz (abogado de Martín Belaunde), que Juárez se sentó con Carhuancho, presentó la variación y le dijo ‘No es mi caso, es de Antalsis’. ‘¿Y Chirre?’. ‘Chirre ya no está’, le dice. ‘Ya, Juárez, hazme un favor. Yo te doy la variación, pero reúnete con el Alan (Castillo) y que el Alan no haga problemas'”, se escucha.

Ollanta Humala señaló que “esto es una prueba tangible” de que existe una relación entre el juez Richard Concepción Carhuancho y el fiscal Germán Juárez, quienes -consideró- estarían usando a Martín Belaunde Lossio “para hacernos daño”.

“Para nosotros esto es una prueba tangible, irrefutable, de que hay una relación del juez con el fiscal para hacernos un daño a nosotros y para eso utilizan a Belaunde. En esta situación, hemos planteado una nulidad absoluta de todo lo que ha dicho Belaunde”, dijo sobre la acusación fiscal.

Refirió también que tomaron cuenta de que el proceso de extradición contra Martín Belaunde no fue ampliado para su caso, al momento de revisar la acusación.

“Cuando tomamos cuenta de que este señor no tiene autorización es cuando en la acusación el fiscal pide la ampliación de extradición, entonces decimos ‘¿qué hace este señor acá si no tiene ampliación de extradición?’. ¿Qué ha pasado acá? ¿El juez no se dio cuenta? Pero si el juez conocía el tema desde el año 2015”, cuestionó.

Además, Ollanta Humala resaltó que no existe “ninguna prueba” de un presunto aporte del gobierno venezolano para el Partido Nacionalista en campañas presidenciales.

“En el componente Venezuela, no es como dicen Juárez y [Rafael] Vela, que [el testimonio de Belaunde] no es nada […] Lo que pasa es que la acusación no dice Belaunde ha dicho esto, pero sí, todas las imputaciones que ha hecho Belaunde ahí están. En el componente Venezuela no hay prueba alguna de que haya habido un acto de peculado en Venezuela, no hay prueba de que ese dinero haya venido acá, no hay prueba de nada de estas cosas y solo se consolida o se defiende esta tesis con las declaraciones de Belaunde que había hecho una conversión”, dijo.

Aseveró que “en el tema penal, es delito lo que dice la ley, entonces, lo que la ley no dice, se puede hacer”, respecto a presuntos aportes de parte de Odebrecht para sus campañas.

“Yo he buscado en el Código Procesal Penal, en la hipótesis fiscal de que habríamos recibido financiamiento de campaña, que no está vinculado a ningún acto de corrupción, no es delito, entonces, ¿por qué tenemos que estar pasando nosotros por este vía crucis’”, acotó.