El expresidente Ollanta Humala, acusado por la fiscalía en el marco del caso Odebrecht, no descartó presentarse como candidato en las próximas elecciones generales.

Desde Piura, el exmandatario señaló que aún no están claras cuáles serán las “reglas” del próximo proceso electoral ni tampoco cuándo se realizará debido a que el Congreso no inicia la revisión de la reforma constitucional de adelanto de elecciones generales al 2020, presentado por el Ejecutivo.

“[¿Se presentará como candidato?] No lo sé, yo tampoco puedo descartar eso, lo que puedo señalar es que no hay elecciones por el momento. No sabemos cuándo van a ser, no sabemos con qué reglas van a ser, no sabemos qué disposiciones va a dar la ONPE, entonces me parece prematuro en cuanto a tiempos”, afirmó a Canal N.

Ollanta Humala consideró que el Legislativo está “haciendo una resistencia pasiva” al proyecto de adelanto de elecciones y destacó que la Comisión de Constitución fue instalada el último martes sin fijar una fecha para debatir la iniciativa.

“El Congreso es obvio que le está haciendo una resistencia pasiva porque no quieren adelantar las elecciones. Estamos viendo la instalación de la Comisión de Constitución, que han instalado, se han levantado y se han ido a su semana de representación. ¿Eso es lo correcto? Frente a una necesidad de la Nación, a un pedido del presidente de ir a un adelanto de elecciones, ¿no es que tienen que debatir este tema ya que es el camino que ha planteado el presidente?”, cuestionó.

En ese sentido, reiteró al presidente Martín Vizcarra a no “dejarse estafar o mecer por el Congreso” y poner una fecha límite para la aprobación de la reforma.

“Que fije una fecha límite, y si no se cumple en esa fecha límite con la propuesta que ha hecho al Congreso, que haga una acción de confianza. O el Congreso acepta el adelanto de elecciones -todo empaquetado para que no lo estafen como ha sido con la reforma de justicia, entre otras – o cierra el Congreso, aplicando acción de confianza y convoca a elecciones congresales”, dijo.

Finalmente, refirió que si el mandatario no logra “convencer” a la vicepresidenta Mercedes Araoz de renunciar al cargo, “él tendría que permanecer hasta el 2021”.