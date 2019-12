El juez Richard Concepción Carhuancho rechazó el pedido de sobreseimiento por el delito de lavado de activos contra Ollanta Humala y Nadine Heredia, por presuntamente haber recibido dinero de Venezuela en la campaña del nacionalismo del 2006.

De esta manera, se superó la primera etapa de control sustancial de la acusación. Aún queda otra fase de ofrecimiento de medios probatorios que se iniciará el 10 de enero del 2020 y podría durar hasta febrero.

Una vez concluido este último periodo, el terreno quedará libre para ir al primer juicio oral. En entrevista con Gestión, el fiscal Germán Juárez, del Equipo Especial Lava Jato, da un balance de su acusación contra la expareja presidencial.

¿Cuál es la acusación principal contra Ollanta Humala y Nadine Heredia?

Concretamente, se les atribuye recibir dinero de procedencia ilícita y haberla ingresado al circuito económico para las campañas electorales del 2006 y 2011. Para darle un viso de legalidad a ese dinero, se usaron aportes falsos.

¿Qué pruebas tiene de ello?

Hay testimonios que dan cuenta de eso. Hay pericias contables que se han realizado y está bastante claro sobre todo en el periodo del 2006 de que Ilan Heredia apertura una cuenta en el Banco Continental supuestamente para recibir dinero de aportes.

¿Se refiere al dinero que habrían recibido Humala y Heredia de Venezuela?

Sí, a esa cuenta ingresaron US$ 90 mil dólares. Sin embargo, la campaña del 2006 tuvo un costo aproximado de S/14 millones. Por ahí no se puede acreditar de donde salió el el resto del dinero. La ONPE no pudo acreditar la cuenta que aperturó Ilan Heredia y Amelita Vela porque estaban a nombre de ellos, no del partido.

Es decir, no se abrió una cuenta del partido…

Sí. La ONPE dice que para efectos de auditar tiene que estar a nombre del partido. En este caso era UPP, pero no auditan las cuentas de UPP porque Humala hace un pacto con el presidente de UPP. Ollanta Humala le pide que él iba a designar a su tesorero para efectos que se no mezclaran los aportes que se van a recibir. Es ahí que designa a Ilan Heredia.

¿Ilan Heredia fue el tesorero de la campaña?

Sí. Él recolecta los fondos y estos no fueron nada claros. Cuando se pidió la rendición de cuentas, no se dio toda la información. Y eso hace sospechar a la Fiscalía que hubo ingresó de dinero ilícito y maculado que vino del gobierno venezolano. En el 2011, con claridad tenemos que Jorge Barata y Marcelo Odebrecht dieron un total de US$ 3 millones para apoyar la campaña del 2011. Es un dinero maculado que salió de la División de Operaciones Estructuradas (Caja 2). Y vino a pedido de Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores.

En el 2006, ¿cuánto dinero habría dado Hugo Chávez a los Humala?

No recuerdo el monto exacto, pero sí fue una buena cantidad de dinero que logró financiar la campaña del 2006.

En el 2011, Odebrecht dio US$ 3 millones, pero ¿cuánto dio OAS?

OAS también apoyo según refiere Valdemir Garreta y apoyó con la publicidad y el marketing. Ahí no recibieron dinero en efectivo como lo dice Barata, que le entregó a Nadine Heredia, pero sí hubo un pago de OAS para efectos de que el partido tenga publicidad. Un dinero aproximado de US$ 500 mil.

Ollanta Humala y Nadine Heredia. (Foto: GEC)

¿Cómo va probar en el juicio que los aportes de campaña son lavado de activos?

Sé que eso será materia de debate, que se va sentar jurisprudencia en ese sentido. Concretamente, la tesis del Ministerio Público es que aquí se trata de un aporte ilícito. Ejemplo. Empresa de cervecería “X” quiere apoyar a la campaña de Ollanta Humala por S/1 millón. Esa cantidad sale de una actividad lícita de la empresa, pero si hablamos de un narcotraficante que gracias a sus cargamentos de droga que exportó, tiene una cantidad de dinero y se lo da un candidato. ¿Hablamos de un dinero lícito?

Claro que no.

¿Y qué dice la ley? Hablamos de dinero que tiene una fuente ilícita y tú la metes al circuito económico, eso es lavado de activos ¿Y que tenemos acá? Esos dineros que vinieron para la campaña de Humala no salieron de la propia empresa de Odebrecht, sino de la División de Operaciones Estructuradas, de una caja corrupta. Entonces dinero ilícito es ingresado al circuito económico, eso es lavado. No estamos hablando de aportes lícitos, ese es el tema. Y eso va tener que determinarse en juicio, el tema es claro.

Entonces se va centrar en que los aportes no vienen de una actividad lícita…

Sí. Es un aporte que viene de una fuente maculada. Entonces eso lo ingresas al circuito económico e intentas darle una apariencia de legalidad, en este caso con aportantes falsos, lógicamente, que estas cometiendo lavado de activos.

En este caso, ¿cuál es el delito previo?

En el caso de Odebrecht es corrupción de funcionarios, era evasión de impuestos y que hacían una caja para los sobornos respectivos no solo en Brasil, sino también en el extranjero. En el caso de Humala, él pudo haber presumido que el dinero era ilícito porque el dinero, no es que se lo da Odebrecht porque quería apoyar la campaña, sino que es un pedido del Partido de Trabajadores, ¿entonces qué partido te puede apoyar con US$ 3 millones?

Es cuestionable también que lo den en efectivo…

Así es. Y que te lo manden de manera subrepticia, entonces puedes sospechar que ese dinero no es ilícito porque si no te lo mandan en una cuenta o de otra manera que sea transparente. Ese es el tema que voy a tener que desvirtuar en juicio porque él (Ollanta Humala) siendo una persona políticamente expuesta tiene que adoptar todas las medidas de seguridad para efectos de evitar ser contaminado por las personas que lo rodean o de los aportes que recibe.

¿Usted tiene pruebas de que Humala pudo presumir que el dinero era ilícito?

No, pero es una prueba indiciaria. Nosotros con prueba indiciaria, vamos a demostrar que él pudo tener conocimiento de que ese dinero era un dinero maculado, la forma en qué vino, la manera subrepticia, dinero que no fue declarado, dinero que se trató de justificarse con aportantes falsos. Entonces ¿por qué tendría que hacer eso? Hay otros indicadores más que se han puesto en la acusación.

Hubo un fallo en Brasil que afirma que los aportes de la División de Operaciones Estructuras (Caja) 2 ya no es dinero ilícito…

Nosotros tenemos la sentencia que saca el juez Moro que habla que ese fondo es corrupto. Y que ese dinero que salía para pagar a políticos y otros funcionarios, lógicamente, es un dinero maculado, por tanto podría ser considerado para efectos de tipificar el delito de lavado de activos. Ya está zanjado que la División de Operaciones operaba con dinero negro, dinero que tenía una fuente ilícita.

¿Qué testigos convocará al juicio oral?

El testigo estrella será Marcelo Odebrecht para que nos explique cómo es que dispone y le dice a Jorge Barata que apoye a Ollanta Humala con US$ 3 millones. ¿A pedido de quién? Él dice que fue a pedido de Antonio Palocci.

Marcelo Odebrecht. (Foto: AFP)

¿Jorge Barata también será testigo?

Sí. Él tiene que decir cómo fue la entrega de dinero. Él dice que las entregas de dinero las hizo en un departamento de Armendáriz. En el departamento de Humala. También ofreceremos las declaraciones de Luiz Mameri y Femando Migglacio, quienes han señalado cómo operaba la Caja 2 y han reconocido una planilla de OH con 4.8 millones reales que es un promedio de US$ 3 millones. Dicen que esa planilla la manejaba Marcelo Odebrecht y estaba relacionada con el exministro Antonio Palocci.

¿Leo Piñeiro, expresidente de OAS, también será convocado?

Si, está siendo ofrecido como testigo. También vamos ofrecer a los supuestos aportantes que han negado haber donado al partido.

Incluso hay familiares que dicen que no han dado aportes a las campañas…

Así es, también los vamos ofrecer como testigos. Ellos han dicho que no han dado plata, incluso se han molestado.

Hay cuestionamientos de su pedido para disolver el Partido Nacionalista. Se dice que un partido no es una empresa…

Si bien es cierto se trata de una asociación que nació licita, pero en el camino se sale de esa línea y comienza operar para ser utilizado o instrumentalizado para lavar dinero, dinero espurio que llegó y han utilizado. Justamente estamos acreditando como se usó ese dinero, se usaba para cuestiones personales y compras en regalos.

¿Quiénes manejaban este dinero maculado?

Lo manejaba directamente Nadine Heredia, su hermano y Ollanta Humala. Que eran los manejaban el dinero de esa naturaleza. (Pedimos la disolución ya que) puede existir la posibilidad de que esto persista en el tiempo. Es decir, que pueda seguir siendo utilizado para otras campañas y sigan recibiendo dinero maculado y se puedan cometer este tipo de delitos. Por ello, de manera proporcional, el Ministerio Público está pidiendo la disolución del partido, que no quiere decir que se esté criminalizando a todos los partidos, sino sobre una situación en específica en este caso.

​Ilan Heredia. (Foto: GEC)

Es decir, está probado que el partido se usó para lavar dinero…

Hemos probado que sí ha sido instrumentalizado para registrar aportantes que nunca aportaron nada. Debe haber una sanción y creemos que esta es la correcta.

El fiscal José Domingo Pérez podría tomar el caso de los Humala para pedir una disolución de Fuerza Popular…

Así como en el caso del Club de la Construcción donde las empresas habrían sido utilizadas para cometer delitos y se incorporan al proceso para poner sanciones penales, es igual con los partidos. Los partidos que en el fondo son asociaciones civiles y que si son instrumentalizadas para cometer un delito, lógicamente, tiene que aplicarse la ley, no se puede hacer excepciones en ese sentido.

¿Los Humala guardaron el dinero de Venezuela y Odebrecht que habrían recibido?

En el caso de Venezuela la cosa es más nítida. Nadine Heredia adquirió un inmueble y para tratar de justificar sus ingresos para la compra del mismo, comienza a simular contratos en centros capilares, etc. Ahí se demostraron que esos contratos son ficticios, ¿para qué? Para tratar de generar ingresos que nunca tuvo. Si el banco te da un crédito hipotecario, te va decir, ¿en qué trabajas? ¿Cuál es su sustento? Heredia para poderlo justificarlo tuvo que hacer esos contratos ficticios. Ahí sobró dinero que vino del gobierno venezolano. La empresa Todo Graph se formó con dinero sobrante de la campaña electoral de 2006.

¿Y en el 2011?

Ahí no se logró determinar si sobró dinero porque ahí, Humala y Heredia ya tenían conocimiento de los que les había pasado en el 2006. Seguro se cuidaron de comprar inmuebles. Lo real y concreto es que ahí no hemos podido determinar que actos de conversión se realizó con dinero que sobró de la campaña.

Aún no se descarta que tengan dinero guardado de la campaña del 2011…

Sí.

Incluso se cuestionan que son los únicos investigados que tienen varios abogados…

¿Cómo es que pueden pagar a tantos abogados? El sueldo de un expresidente no pasa creo de los S/ 14 mil.