Ollanta Humala: Sus exministros piden al TC revertir su prisión preventiva

Las investigaciones del caso de corrupción conocido como Lava Jato generó la detención preventiva del ex presidente de la República, Ollanta Humala, y de su esposa Nadine Heredia, quienes habrían recibido aportes de Odebrecht para financiar su campaña política del 2011.

En la víspera, los ex ministros del gobierno de Humala pidieron al Tribunal Constitucional (TC) revertir la prisión preventiva que rige a la fecha para ambos representantes del Partido Nacionalista.

Mediante un pronunciamiento público indicaron que Humala y Heredia tienen el mismo derecho que los demás investigados del caso Odebrecht a defenderse en libertad, más aún cuando han mostrado "una conducta procesal inobjetable".

Los firmantes del comunicado señalan que la prisión preventiva del expresidente y su esposa no cumple estándares constitucionales referidos al debido proceso.

Además vulnera elementales principios de igualdad ante la ley, lo que les ocasiona daños irreparables a ellos y a sus tres hijos menores de edad.

En ese contexto, invocaron al TC a que se pronuncie con celeridad y objetividad y conforme a derecho, a fin de subsanar la "arbitraria prisión preventiva".

Entre los firmantes figura Diana Álvarez (ex ministra de Cultura), Juan Manuel Benites (ex ministro de Agricultura), Pedro Cateriano (ex presidente del Consejo de Ministros), Paola Bustamente (ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social) y Piero Ghezzi (ex ministro de la Producción).

También figuran Juan Jiménez (ex ministro de Justicia), Rosa María Ortiz(ex ministra de Energía y Minas), Freddy Otárola (ex ministro de Trabajo), Eda Rivas (ex ministra de Relaciones Exteriores), Rafael Roncagliolo (ex ministro de Relaciones Exteriores), Alonso Segura (ex ministro de Economía), Carolina Trivelli (ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social), Daniel Urresti (ex ministro del Interior) y Aldo Vásquez (ex ministro de Justicia).

El 13 de julio de 2017, el juez Richard Concepción Carhuancho dispuso la prisión preventiva por 18 meses para Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, investigados por el presunto delito de lavado de activos.