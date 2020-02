El fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial Lava Jato, envió a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, las declaraciones de dos aspirantes a colaboradores eficaces que revelarían que el expresidente Ollanta Humala y su espos Nadine Heredia recibieron más de US$ 16 millones en presuntas coimas del Club de la Construcción.

El 13 de febrero de este año, Juárez derivó a la Fiscalía de la Nación todos los indicios de supuestos ilícitos que habrían cometido los esposos Humala, para que decida si abre una investigación contra el exjefe de Estado, debido goza de los beneficios de antejuicio hasta después de cinco años de haber ejercicio sus funciones. O sea, hasta el año 2021.

“Se remita el informe correspondiente a la Fiscalía de la Nación respecto a la conducta desplegada por la persona Ollanta Moisés Humala Tasso, expresidente de la República al no ser este despacho fiscal competente, conforme a lo establecido en el artículo 449 y 450 del Código Procesal Penal”, se lee a la resolución a la que accedió Gestión.

Cabe precisar que el fiscal Juárez está a punto de llevar a juicio a la pareja por el caso los presuntos aportes de Odebrecht y Venezuela a sus campañas de 2006 y 2011, pero la inmunidad no alcanza a Humala debido a que fueron hechos cometidos antes de asumir la presidencia.

¿Qué dicen los aspirantes?

El aspirante a colaborador 4-2019 reveló que el hermano del exministro de Transportes, Carlos Paredes, José Paredes entregó coimas al expresidente Ollanta Humala en Palacio de Gobierno. La primera entrega habría sido de US$ 500,000 el 21 de noviembre del 2011.

El colaborador eficaz afirmó que José Paredes recibió 20 entregas de dinero de las constructoras miembros de este club entre el 2011 y 2014, estimando las coimas entre US$ 16 y US$ 18 millones

Asimismo, contó que en otras oportunidades José Paredes iba de Palacio a la casa de los Humala y que cuando se cruzaban con Nadine Heredia, Ollanta Humala le entregaba el maletín de dinero a ella.

“La investigación del caso Club de la Construcción ha acreditado mediante la declaración de dos funcionarios de Palacio, la presencia de José Paredes y algunas de sus visitas al expresidente, Ollanta Humala”, indicó “Panorama” en un tuit la semana pasada.

El fiscal Juárez también cuenta con la versión del aspirante a colaborador 9-2019 quien también refirió de cerca de 20 entregas de dinero por un total de US$ 17 millones del Club de la Construcción.

“En una de las oportunidades en que las José Paredes se apersonó a recoger los fondos entregados por Rodolfo Prialé de la Peña, Carlos García presenció que se le entregó un monto considerable que ascendía hasta US$ 2,000,000 aproximadamente, que fue puesto por José Paredes en maletas negras (...) logrando notar que dividía el dinero en tres partes. Entonces a la pregunta de Carlos García por qué dividía el dinero, Paredes respondía a que eso no era de su incumbencia sin dar mayores detalles”, declaró el aspirante al fiscal.

La respuesta de Humala

El expresidente Ollanta Humala negó haber recibido coimas a través de su cuenta de twitter.

“Rechazo cualquier acto de corrupción en el Club de la Construcción o en cualquier otra circunstancia. Un aspirante a colaborador habría admitido que él cometió un delito, y ahora pretende lograr beneficios con falsa información. Más de lo mismo”, dijo.

“El trabajo fiscal es apoyado por todos pero debe ser profesional, objetivo y consiste en investigar, no sustituir la verdad filtrando falsedades y dañando honras. Mi trabajo me precede y quienes me conocen, lo saben”, agregó.