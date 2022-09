El oficial Mayor del Congreso, José Cevasco, se manifestó respecto a las seis candidaturas que se han presentando para la elección de la Presidencia de la Mesa Directiva, que se realizará el lunes 12 de setiembre.

En ese sentido, Cevasco recordó que anteriormente se habían presentando hasta cuatro listas para la Presidencia del Legislativo, por lo que remarcó que no ha habido otro “episodio histórico” donde se registren seis postulantes.

“(¿Es la primera vez en la historia que se presentan seis listas?) Si la memoria no me falla, hasta el número de cuatro listas se han presentado en algún periodo de la Cámara de Diputados (...) Mi memoria no registra algún otro episodio histórico en el Parlamento donde se vean seis listas de propuestas”, declaró para la prensa.

“Lo tradicional era que existan tres listas de candidatos, pero en este caso no son listas completas, sino únicamente para reemplazar el cargo de presidente”, añadió.

El oficial Mayor del Congreso también explicó que la “atomización de bancadas”, en referencia las 13 existentes, se ve reflejada en la presentación de tantas candidaturas en estos comicios.

“Tenemos 13 bancadas en el Parlamento. Al existir una mayor atomización de bancadas y una mayor fragmentación, es evidente que eso se refleja en este proceso eleccionario”, expresó.

Nuevo presidente del Congreso

Los seis candidatos para la Presidencia del Congreso: José Elías (Podemos Perú), Guido Bellido (Perú Libre), Luis Aragón (Acción Popular), José María Balcázar (Perú Bicentenario), Carlos Zeballos (Integridad y Desarrollo) y José Williams (Avanza País).

Como se recuerda, el último lunes 5 de setiembre el Parlamento censuró a Lady Camones (Alianza para el Progreso) por la filtración de un audio en el que se le escucha a César Acuña presionándola para la aprobación de un proyecto de ley sobre la creación del distrito de Alto Trujillo.

