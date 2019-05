Abogado de Susana Villarán sorprendido por la subida de aportes de US$ 3 millones a US$ 10 millones Iván Paredes, abogado de la exalcaldesa de Lima, dijo que lo que han dicho las personas deberían comprobarlo. El caso de la reelección es otra carpeta fiscal y puede haberla incluido como antecedente, pero sostuvo no es materia de la imputación

La ex alcaldesa Susana Villarán está siendo investigada por presuntos aportes de Odebrecht y OAS a la campaña del No a la revocación. (Foto: GEC) La ex alcaldesa Susana Villarán está siendo investigada por presuntos aportes de Odebrecht y OAS a la campaña del No a la revocación. (Foto: GEC) GEC