La coordinadora de la Unidad Funcional del Ministerio de Justicia, Cecilia García, adelantó que a los S/ 524 millones que se le devolverá a la empresa brasileña Odebrecht por la venta de la Central Hidroeléctrica de Chaglla se le descontará la primera cuota de la reparación civil pactada.

En Canal N indicó que la cifra se verá afectada por el cobro de S/ 80 millones, que es la primera cuota de la reparación civil pactada. No se devolverá lo correspondiente a deuda tributaria y también se le restarán S/ 12.5 millones de reparación civil por la vía Carhuaz-Chacas.

“Todas estas cifras se ven afectadas por el tipo de cambio del momento. Los 524 millones es una cifra que se le informó a la jueza que era lo que había en ese momento para el pago de reparación civil. La jueza ha determinado que lo único que se devolverá a Odebrecht en este momento es el saldo de lo retenido por la venta de la empresa Chaglla”, refirió.

García respondió también que no podía dar una fecha exacta para el desembolso del dinero a devolver a Odebrecht, pues ello estaba condicionado a un requerimiento que se hará al Banco de la Nación, que tiene siete días útiles para contestar.

"La jueza ha precisado que se van a continuar haciendo las retenciones hasta que este fideicomiso contractual esté constituido", aseveró.

La funcionaria explicó que al 14 de octubre existía en el fideicomiso S/ 586 millones y que el primer paso es el cobro de los S/ 80 millones de reparación civil, tras lo cual se hará el desembolso y la posterior liquidación para determinar la cifra exacta a devolver, tarea que le corresponde a la Procuraduría Ad Hoc.

"La cifra se determinará una vez que se pague la primera cuota de la reparación civil. No me animo a darle un plazo porque hay cosas que no dependen de la Unidad Funcional, sino del Banco de la Nación y la Procuraduría", subrayó.

Cabe indicar que García ya fue notificada por el Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público sobre el requerimiento de ejecución del desembolso a la empresa Odebrecht, por la venta de Chaglla, el 14 de noviembre.