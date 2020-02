¿Cuáles son los presuntos delitos que investiga en el caso Gasoducto?

Acá tenemos los presuntos delitos de colusión agravada, negociación incompatible y lavado de activos, sin perjuicio de que se determine la disposición fáctica de todos los hechos de este caso, se puedan comprender otros delitos.

¿Podría explicar por qué cada uno? Por ejemplo, ¿por qué colusión?

En el caso de colusión nuestra tesis fiscal es que en el concurso de esta APP es que se produjeron tratativas por parte de la empresa Odebrecht con la exprimera dama Nadine Heredia a efectos de ser favorecidos en este proceso de licitación. Eso es el tema de colusión. Y este pacto, Nadine Heredia lo transmitiría a los miembros del consejo directivo y al comité de pro seguridad energética que es la entidad que ve todo el proceso de este concurso.

¿Colusión entonces quiere decir que no necesariamente hay un pago de sobornos?

Exacto, en un delito de colusión no es necesario que se pueda establecer el delito de por si cuando haya un pago de por medio. Cuando hay un soborno, se tiene el delito de cohecho. Hay pronunciamiento en que el delito de cohecho puede ser menos grave, pero en este caso de Gasoducto tenemos colusión propiamente.

¿Por qué negociación incompatible?

Porque los funcionarios públicos en el cargo que les corresponde se interesaron en beneficiar a la empresa Odebrecht.

¿Por qué lavado de activos?

En el delito de lavado de activos tenemos el pago que se hizo a particulares, hasta la fecha, provenientes de la división de operaciones estructuradas o también llamada Caja 2. Nosotros tenemos como tesis de que es un dinero ilícito que ingresa a nuestro sistema económico peruano.

¿Usted tiene indicios de que haya sobornos a funcionarios, hasta este momento?

Lo que pasa es que se están confundiendo los tipos penales. Para que se produzca la colusión no es necesario una dádiva. Para que suceda un pago de dádiva se imputaría cohecho y no tenemos en nuestra carpeta fiscal imputaciones por cohecho. Eso es por un lado, para un poquito diferenciarnos del marco de la imputación. Ahora que no tengamos funcionarios públicos que hayan recibido pagos, eso no se descarta. Hay que tener en cuenta que falta revelar las identidades de tres codinomes.

“Si Odebrecht no da información revelante sobre el Gasoducto, no hay restricciones para incluirla en el caso”, señaló Mori.



¿Cuáles son?

Falta Vermelho, Sorte y Japa vinculados al Gasoducto.

¿Es posible que detrás de estos codinomes haya un funcionario?

No se puede descartar, pero también hay que hacer hincapié en que se ha intensificado la búsqueda los sistemas My Web Day y Drousys a cargo de GR Complianc. Entonces esta búsqueda está haciendo en entregas progresivas. Tengo conocimiento que hasta el momento se han data hasta el año 2010, entonces esta información se va seguir aportando para que esto sea de conocimiento del Ministerio Público. No podemos descartar que haya otros pagos. Eso es lo que existe hasta ahora en la investigación.

El fiscal Vela señaló que en dos semanas más llegará información hasta el 2014

Sí, es el periodo en que se da esta concesión.

¿Va esperar que llegue esta información para hacer el cruce de información en los viajes a Brasil?

Claro, es importante para que uno pueda dirigir sus preguntas.

Hasta el momento, ¿entonces no hay indicios de un pago de coimas para un funcionario como un exministro?

No.

En este momento, ¿en qué fase de la investigación estamos?

Estamos en investigación preliminar. Si bien la investigación vencía el 3 de febrero, pero este despacho ha estimado ampliar la investigación por 20 días más a efectos de atender los requerimientos de las defensas de los investigados primordialmente. Y también en dos casos específicos, que por la reserva no le puedo decir, pero que es terminar la situación jurídica de cuatro investigados.

¿Cuándo va pasar a investigación preparatoria?

Tenemos como plazo máximo el 20 de febrero, que es el plazo que se ha establecido de ampliación de diligencias preliminares para nosotros emitir pronunciamiento. Es importante mencionar que este es un caso complejo y bastante técnico también que implica mayor análisis para que este pronunciamiento sea próximo a la verdad. Además, hay que tener en cuenta que mi despacho recién conoce sobre este caso en mayo de 2019. Entonces haciendo un balance de lo que hemos hecho, principalmente son los allanamientos en donde se han podido encontrar evidencias importantes y que refuerzan la tesis fiscal, así como usar los mecanismos de colaboración eficaz que ha podido dar un giro a esta investigación.

¿Cuántas personas investigan aproximadamente en este caso?

Hay un total de 27 personas investigadas. De ellos, aproximadamente 10 son exfuncionarios.

¿Qué cargo tenían estos exfuncionarios?

Hay que señalar que esta investigación tiene dos periodos. El periodo de la iniciativa privada presentada por la empresa Kuntur. Tenemos como tesis que detrás de ella está Odebrecht, acá está comprendido el exministro de energía y minas Juan Valdivia, los miembros de la dirección general de hidrocarburos y los funcionarios que emitieron los informes para que se esa iniciativa privada de Kuntur. Ellos son en este periodo.

¿Luego viene el periodo del gobierno de Ollanta Humala?

Sí, ahí es donde se reactiva el transporte de ductos e hidrocarburos a la sur, pero también se dan normas para el tema de la seguridad energética. Estas normas se propiciaron para que nuevamente se lance en concurso público este proyecto, a través de una APP. En este caso tenemos como investigada a la exprimera dama Nadine Heredia, los miembros del consejo directivo que la preside el ministro de energía y minas y cuatro ministros. Luego están comprendidos Jorge Merino, René Cornejo, Carlos Paredes y Luis Castilla. Luego también están siendo investigados los miembros de la comité de pro seguridad energética que están a cargo de este proceso de licitación que son Edgar Ramírez Cadenillas, Gustavo Navarro Valvidia y María Patiño.

¿Alguno otro exfuncionario?

Sí, a los que tuvieron a cargo el proceso de incumplimiento del contrato de la empresa Kuntur en la iniciativa privada que ganó la concesión, que es el gasoducto sur andino. En paralelo de este gobierno se da el concurso del gasoducto sur peruano y a la vez la empresa odebrecht lo que trataba de hacer es ganar un tiempo para que no se le ejecute el incumplimiento de contrato porque nunca ejecutó la iniciativa, que ganó que era la construcción del transporte de hidrocarburos a través de la empresa Kutur. Nunca lo ejecutó entonces aquí están comprendidos los funcionarios que se les delegó la comisión especial número 2 en la cual se delegó para que evalúe si la empresa Odebrecht estaba cumpliendo el contrato o no. Ellos nunca se pronunciaron, ganó tiempo Odebrecht, se da este contrato y finalmente genera un informe de un técnico Alfredo Dammert para decir que se produjo un caso fortuito y hay que devolver la carta fianza a Odebrecht. Finalmente, el estado pierde porque si estás frente a una empresa privada y no ejecuta el proyecto corresponde aplicarle las cláusulas de incumplimiento de contrato. En este caso no fue así y se devolvió la carta fianza.

¿Y a quiénes investiga por presunto lavado de activos?

Manlio Alessi que era del consorcio postor de GDF Suez, Johnny Brignardello, Constantino Galarza, Ana Reátegui, Miguel Ronceros, periodistas y al representante de Enagás David San Fruto.

“Está por calificarse, si en los contratos de Miguel Ronceros como asesor de Proinversión, se cumplió una función pública por el servicio que prestó”, apuntó.



¿Investiga estudios de abogados?

Sí, a abogados de estudios jurídicos. Son personajes que tuvieron a su cargo la emisión de informes por la descalificación del consorcio postor que es el estudio Delmar Ugarte. Ellos habían ganado el concurso para ser asesores externos de proinversión y han tenido participación en todo el proceso de licitación desde el estudio de las bases. Además, investigo a Jorge Danos y Ana Sofía Palacios del estudio Echecopar, quienes son llamados para que emitan informes por la descalificación

¿Y a cuántas empresas investiga?

La empresa que está comprendida es Enagás, que formó parte del consorcio ganador del GSP. Es la empresa que está comprendida en este caso, hasta el momento.

¿Por qué fueron comprendidos?

Fueron comprendidos por un pedido de la Procuraduría ad hoc, en la que también solicitó que se incluya a Odebrecht. El pronunciamiento fiscal fue que de incorpore a Enagás porque fue una de las empresas que se benefició con este proceso de licitación, pero el caso de Odebrecht como estamos en un marco de colaboración eficaz y han admitido hechos nuevos no podría comprenderlos.

¿Ahora que menciona a Enagás ellos no se han acercado a la fiscalía para colaborar?

No. Hasta el momento no, pero este despacho es un despacho abierto para que la gente considere que tiene información relevante la pueda hacer el propósito Es llegar aproximarse a la verdad.

¿Cuántos colaboradores eficaces tienen hasta hoy?

Cuatro colaboradores nacionales. Hay una persona jurídica que es Graña y Montero, que está a cargo del fiscal Germán Juárez, pero en los hechos que admiten culpabilidad está el Gasoducto.

Usted va entrevistar a Barata sobre Gasoducto en marzo

Nosotros hemos impulsado las sentencias judiciales para que declaren como corresponde dentro de los procesos abiertos, pero a la vez también están las diligencias que se programan en el marco de la colaboración eficaz que está a cargo del doctor José Domingo Pérez. En estas diligencias es donde se están haciendo los actos de corroboración de la colaboración eficaz como corresponde. Ahí tendrían que declarar los funcionarios de Odebrecht como lo es Jorge Barata. Las declaraciones que han brindado dentro del marco de la colaboración eficaz han sido remitidas a mí despacho y puesto al conocimiento de todas las partes.

Además de Barata ¿a quienes más va a interrogar?

Dentro del marco de la colaboración eficaz, estamos trabajando nuevamente con el doctor José Domingo. Estamos solicitando también las declaraciones de los exdirectivos de Odebrecht como la de Rodney Carvalho, principalmente, y otros que se están programando propiamente aquí en el Perú. La empresa Odebrecht entre sus compromisos asumidos con el acuerdo colaboración eficaz, están trayendo algunos exdirectivos a Perú para ser interrogados y que por estrategia no podría revelar por estrategia en la investigación.

¿Por qué quiere interrogar con Rodney Carvalho?

Porque es importante él, porque es una de las personas que firma en el contrato, suscribe el contrato y además es una de las personas que tiene participación muy activa en el proceso. Desde el tema de entablamiento de reuniones con funcionarios que tuvieron a cargo el proceso de licitación y otros aspectos que necesitamos corroborar porque tenemos información de los colaboradores nacionales. Entonces hay información importante también que es un aspecto que va tener que investigarse.

En esta acta que, hasta el momento no es pública, donde Odebrecht admite culpabilidad ¿Qué es lo que dice exactamente la empresa sobre el gasoducto?

Esta acta no le puedo hacer mención porque la tengo yo en su integridad. Tengo en la carpeta fiscal la transcripción de esa acta, en la cual se hace mención a los pagos registrados en las planillas, pero también es necesario hacer mención que a raíz de la demanda internacional ante el CIADI, si es que realmente la empresa Odebrecht se ratifica o no en las actas culpabilidad suscritas en el Perú. Mi despacho ha tomado conocimiento el 10 de febrero que la empresa Odebrecht se ratifica en las actas suscritas, pero además se ratifica en las declaraciones vertidas por Jorge Barata que fueron dadas en diciembre de 2019. De su declaración se desprende las trativas que ha tenido con los actos funcionarios a cargo de este proceso de licitación.

Entonces sin entrar en detalles ¿En las actas Odebrecht se ratifica si tiene culpa sobre estos pagos hechos por esta obra verdad?

Ajá.

¿Los pagos se hicieron desde Caja2?

Caja 2.

¿Quién fue Miguel Ronceros?

Cuando se como prioridad a este concurso, ProInversión hace un concurso para calificar asesores externos específicamente para este proyecto, entre ellos se presentó el estudio de Delmar Ugarte, el cual fueron asesores externos de ProInversión para este proyecto en concreto. Entonces él cumplía este rol, asistía a sesiones de ProInversión para el análisis de toda la normativa, el contrato en sí propiamente de este proyecto, fue lo que brindo él las asesorías.

¿Cuál sería el delito de Ronceros?

Colusión también.

¿Por qué sería?

Coadyuvó para beneficiar a la empresa Odebrecht a que resulte ganadora de este proceso. En este caso concreto, por la emisión del informe y otros hechos que se están evaluando y van hacer materia de procesamiento.

¿Entonces no sería alguien vinculado al MEF sino un externo?

Eso está por calificarse, si en los contratos de asesor, se cumple una función pública por el servicio que presta.

Entiendo que le han mandado una carta, justamente en la que le piden que incluya a Odebrecht y a los exdirectivos. ¿Usted cuándo va a tomar una decisión, cuándo va a decir si los incluye o no?.

Me pronunciado sobre esto. (sobre)Lo que corresponde en este caso. El pedido que se produce es que si la pretensión de interponer una demanda ante el Ciadi es un desconocimiento a la culpabilidad, el cual de por sí, yo tengo una autonomía y no podría yo ventilar o ver el contenido de esas demandas porque eso no me compete porque veo aspectos penales. No obstante, ello Lo que sí es mencionado es hacer la atingencia de que la colaboración eficaz, la información que debe dar la empresa Odebrecht debe ser de calidad relevante para la investigación. Y eso es materia de evaluación si es que prospera o no la colaboración, eso es lo que he venido a pronunciarme porque también tengo avances en las investigaciones por parte de los colaboradores nacionales. Esa exigencia debe ser para todo aspirante y eso es lo que se espera de la empresa Odebrecht.

“En los allanamientos , encontramos correos y comunicaciones de cómo se gestó para descalificar al consorcio postor”, agregó la fiscal.



¿Eso depende mucho de si es que los graña o tal vez esta empresa le da más datos sobre Odebrecht que ellos no quieran dar a conocer?

Bueno, las colaboraciones del señor Graña que están a mi cargo, uno para admitir e insistir en una colaboración eficaz es porque la información que te da es verosímil, está corroborada. Principalmente la corroboración y hasta el momento se viene cumpliendo esos requisitos para proseguir con una colaboración eficaz que en este caso continuamos.

¿En el caso de los Graña dentro de cuánto para cuando usted tendrá la respuesta si es que le da o no este beneficio?

En el caso de los Graña no solamente es el proyecto Gasoducto, son varias obras al ser varias obras revisten un aspecto complejidad para la corroboración, pero eso no puedo decir un plazo fijo, lo que sí puedo establecer es que las corroboraciones de los demás proyectos ya se están avanzando están sujetos a que se concluye.

¿Esta demanda que Odebrecht ha hecho antes ante el ciadi al ser colaborador de la fiscalía no está mal que vayan hacer una millonaria demanda contra el Perú?

Ese aspecto no me corresponde a mí calificar porque a mí lo que me involucras son los aspectos penales el delito en sí no puedo dar una calificación de eso porque tampoco puedo perturbar contiendas arbitrales de otras partes . Lo qué me corresponde es coadyuvar en la defensa del estado

Si es que la empresa odebrecht persiste en esta demanda en caso no se lleve un entendimiento lo que corresponde es que la información que existe en su contra y que incluso la propia empresa haya portada se pueda utilizar en el proceso arbitral y eso es lo que viene haciendo la fiscalía. Proporcionar una información que se tiene ante la autoridad competente.

¿Quiere decir que gente que ya trabaja en el estado ya le pidió esa información por ejemplo el MEF, el Sicreci?

Sí. Hay información que se ha proporcionado porque también hay un proceso arbitral de la empresa Enagás.

En el caso de que usted decidiera incluir a Odebrecht. En Brasil existe una ley que no deja que una persona que es colaborador eficaz en Brasil es venga al Perú Entonces qué haría en ese caso como traería a barata y en los otros personajes al Perú.

Las diligencias que se llevan en el estado de Brasil se suscriben unas actas que se denominan los termos 6:31de inmunidad, es decir que los colaboradores eficaces de Brasil son protegidos por el propio estado brasileño, en todas las declaraciones participa la fiscalía de Brasil, donde pone en conocimiento al declarante de que la información que tiene que proporcionar sea verás. En caso de que no lo sea se evalúan los beneficios obtenidos en Brasil. Tenemos entendido que eso pueda surgir que pierdan beneficios en su propio país y puede reactivarse un tema persecución por parte de nosotros. Entonces, no se descarta las posibilidades de que ellos sean sometidos a la justicia peruana porque ellos tienen beneficios que Brasil edad pero también se los quitan en caso no cumplan con sus compromisos.

¿No sólo sería contra Barata sino también contra la empresa odebrecht. Puede presentar un recurso contra ellos incluirlos también?

La persona jurídica, No hay ninguna restricción para ser comprendida acá las protecciones son para personas naturales los ciudadanos

¿O sea si ustedes incluyen odebrecht podrían hacer embargos de sus activos?

Sí claro como lo ha anunciado la procuraduría.

¿Cuándo cree usted que se puede iniciar algún juicio sobre este tema acusación cree que de repente tardará mucho?

Hay que ver también que hay aspectos técnicos propios del proceso del gasoducto sur peruano que se requiere expertos en esta materia, mi despacho en el momento que asumió esta investigación sigue solicitando expertos en hidrocarburos que forman parte del grupo de peritos, a la fecha no los tenemos. Entonces, si hay serias necesidades que tiene el equipo especial, principalmente son los peritos, ese es un tema que en realidad nos pone en no proyectarnos a un plazo establecido predeterminado pues estamos sujetos a este pronunciamiento.

Hay que tomar en cuenta que cuando uno atribuye colusión estos tipos penales se requieren también informes periciales que uno lleva a un juicio para establecer los perjuicios económicos. Entonces, estamos sujetos a la disponibilidad de los peritos que nos den y el tiempo que les implica el estudio de esto pero también el equipo especial tiene más de 50 investigaciones complejas en la mayoría de ellas son necesarias las pericias. Se está tratando de atender lo máximo pero hace que los plazos objetivos las metas tengo un retraso por esa razón es una problemática que viene enfrentando el equipo especial