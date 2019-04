Odebrecht: Jorge Barata no ha exculpado a Alan García, dice fiscal Rafael Vela

El fiscal coordinador del Equipo Especial del Caso Lava Jato, Rafael Vela, aseguró -en declaraciones a la prensa- que el exsuperintendente de Odebrecht, Jorge Barata, "no ha exculpado al expresidente Alan García", tal como lo sostienen los congresistas del partido Aprista.

"La información entregada por el señor Barata permite confirmar las hipótesis de investigación que viene trabajando el despacho del doctor José Domingo Pérez. Solamente (Barata) ha tocada el finaciamiento de campaña de Alan García, del 2006", manifestó desde Brasil.

Al ser consultado sobre las declaraciones de los congresistas apristas que aseguran que el exsuperintendente de Odebrecht exculpó al fallecido expresidente, Vela dijo que ello es falso.

" Eso no es verdad (que Barata haya exculpado a García). Son versiones política ajenas a la parte técnica hemos sido bastante claros en nuestra manifestación pública, que ha sido contributiva de esclarecer las hipótesis del Ministerio Público ", apuntó. (Ver video)

Más temprano, Jorge Barata, exsuperintendente en Perú de Odebrecht, ratificó ante el equipo especial del Caso Lava Jato, que la constructora aportó US$ 200,0000 a la campaña del Apra, a través de Luis Alva Castro.

Barata precisó que el dinero fue entregado al exministro Luis Alva Castro, a quien se le asignó el código 'Laque' en la Caja 2. De acuerdo, información de El Comercio, la brasilera depositó US$ 100,000 en dos armadas: US$ 60,000 a 'Laque' y US$ 40,000 al Apra.