Odebrecht: Lo que dijo exactamente Jorge Barata sobre los aportes a Fuerza Popular

Luego que se conocieran los trascendidos del interrogatorio que se realizó a Jorge Barata el último 28 de febrero por el procurador brasileño Orlando Martello y por el fiscal peruano José Domingo Pérez sobre los aportes que Odebrecht hizo a la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011, IDL-Reporteros dio a conocer lo que sería la declaración del funcionario de Odebrecht en esa oportunidad.

Así, Jorge Barata sostuvo que empezó en la constructora como pasante en 1983 hasta que pasó a ser superintendente de Odebrecht en Perú de 2001 hasta 2012, cuando fue reemplazado por Ricardo Boleiro, ambos bajo el liderazgo de Luiz Antonio Mameri, presidente de Odebrecht Infraestructura para América Latina excepto Brasil y Venezuela.

En un momento del interrogatorio, Jorge Barata señala que conoció a Keiko Fujimori “probablemente en el 98 o 99. Ella era primera dama. Recuerdo que en un evento social fui presentado con ella, y la empresa le dio una donación oficial (a la Fundación por los Niños del Perú y la Fundación Peruana Cardioinfantil que Keiko Fujimori lideraba), un cheque de 10 mil dólares, para apoyar a esa fundación”.

Luego, confiesa que conoció a Jaime Yoshiyama , ex secretario general de Fuerza 2011, de quien dice que “frecuentaba varios eventos en los que él estaba presente, en embajadas, en eventos de la cámara. Estuve con él innumerables veces”.

Sobre José Chlimper , actual secretario general de Fuerza Popular , indicó que “estuve con él en varios eventos sociales, pero no era una persona muy cercana a mí. Éramos competencia en varios negocios, no teníamos afinidad. Hablaba muy mal de nosotros en varias ocasiones”.

En otro momento, manifestó que empresarios como Gonzalo Prialé y Roque Benavides simpatizaban con el partido fujimorista.

En cuanto a la entrega de dinero como aporte para la campaña de Fuerza 2011 (partido fujimorista), Jorge Barata afirmó que “la persona que representaba al partido era el señor Jaime Yoshiyama. Con él hemos conversado, a él le dimos los aportes. Nosotros inicialmente aportamos US$ 500 mil, en la campaña de 2011. Ese dinero fue entregado en la calle Octavio Espinosa, 220, San Isidro. Era una casa. No sé de quién es, pero era una casa. Fui a hacer la entrega. Y después, justamente por haber apoyado al candidato Ollanta Humala, me sentí en la obligación de aumentar”.

Respecto a las fechas, Jorge Barata dijo que “fueron 500 mil a mediados de 2010, cuando comienza la campaña política. Después, ya a finales de 2010, después de octubre o noviembre, no sé exactamente la fecha, acordamos entregar 500 más, para la segunda vuelta”. La primera entrega se hizo en “una maleta de gimnasio” tras una coordinación previa con Jaime Yoshiyama.

Cabe indicar que Jorge Barata aseguró que conversó con Keiko Fujimori “en algunas ocasiones, pero nunca conversamos sobre esos pagos”.

- (Orlando Martello): Sobre la entrega de dinero a las personas ligadas al partido político Fuerza 2011 o Fuerza popular. Explique las circunstancias sobre cuánto, cómo, dónde, cuándo y por qué se determinó esas entregas.

(Jorge Barata): Esas entregas fueron hechas personalmente por mí. No fueron entregas hechas por terceros.

- (OM): ¿A qué personas ligadas al partido se determinó la entrega de dinero?

(JB): Al señor Jaime Yoshiyama, que era responsable de la campaña.

[…] Al mostrarme disconforme con esa desproporción y con esa apuesta, según mi parecer, de forma equivocada; Marcelo (Odebrecht) sugirió que aumentase la participación de Keiko para equilibrar esa posición. Hubo esa conversación por teléfono, en la misma época que surgió el pago al señor Ollanta Humala […].

- (OM): ¿La decisión inicial de donar 500 mil fue suya?

(JB): La inicial sí. […] Yo tenía que hacer lo siguiente. Yo era quien definía cuáles eran las contribuciones de campaña, y cuáles serían los montos. Yo hacía un email y lo mandaba a Brasil, al señor Mameri, que era quien autorizaba. Y ahí entraba al sistema de operaciones estructurales, que procedía a disponibilizar recursos.

- (OM): ¿Marcelo Odebrecht conocía de la entrega de dinero o entregó dinero a la señora Keiko Fujimori, al partido político Fuerza 2011?

(JB): Marcelo no entregó nada porque no era su papel. Las entregas fueron hechas por mí. Pero él tenía eso en su cabeza, lo mencionó en su declaración en Curitiba en noviembre pasado.

En otro momento, Jorge Barata aseguró que solicitaba la autorización para los pagos en Perú enviando un email a Luiz Mameri quien le daba el ‘ok’.

Respecto a contribuciones posteriores para la campaña del 2016, Barata aseguró que, pese a que Ricardo Boleira lo había reemplazado en funciones, “entiendo yo, que Odebrecht ya no contribuyó con nada. Marcelo ya estaba preso, ya había sido desmontado todo ese proceso y no hubo ninguna contribución. Esa es mi suposición. […]”.

Sobre cuál era el objetivo para hacer los aportes, Barata contestó que “el aporte que nosotros hacíamos a la campaña era hecho, primero, porque entendíamos que era el papel de las empresas que participábamos en el país. Segundo, porque eso de cierta forma permitía darnos espacio y oportunidad para tener las puertas abiertas a un diálogo más fluido con el gobierno de turno. Ese era el objetivo de esas contribuciones”.

Congresistas

Sobre otro tipo de aportes a nivel regional o a congresistas, Barata dijo que “los recursos que fueron entregados al señor Yoshiyama servían no solo para la campaña de Keiko, sino también para la campaña de los congresistas. O sea, del Congreso legislativo, de todo el partido. Era utilizado por todos. Ahora, adicionalmente a eso, en algunos proyectos, que no tengo como precisar, sabíamos que los congresistas eran personas que estaban en las regiones”.

“Hacían campañas regionales. Buscaban a veces a [los encargados de] algunas obras, y pedían algún apoyo de camionetas, de impresión de folletos, apoyo para que algunos de nuestros ómnibus que llevaba a nuestros trabajadores llevasen gente de ellos para algún mitin. Ese tipo de apoyo también ocurría. Era una cosa menor, dispersa. No tengo aquí ninguna información más precisa sobre eso”, añadió.

En cuanto a la precisión de estas acciones, Jorge Barata sostuvo que se delegaban funciones en la medida que no había aportes de dinero, ya que eso sí tendría que haber sido autorizado por él.

Por último, Jorge Barata precisa que no tiene conocimiento de cómo fue utilizado el dinero que se aportó ya que el partido no dio cuenta sobre ello.

Origen

Sobre el origen, Jorge Barata señaló que “Para los primeros 500 mil preparé un email para el doctor Mameri, que autorizó [el aporte], y a partir de ahí yo entré en contacto con personal de Operaciones Estructuradas. Pedí que me envíen los dólares. Ellos me entregaron los dólares en Perú, en mi oficina, y yo hice entrega de esos dólares en la dirección mencionada”.

Asimismo, indicó que “el dinero venía de alguna forma, a través de nuestro Departamento de Operaciones Estructuradas. Exactamente de dónde, cuál de las empresas, no tendría como informar. Imagino que eran empresas offshore”.