Odebrecht: Coima de Félix Moreno se obtuvo de los sobrecostos de la obra Costa Verde Callao

La fiscal Geovana Mori, miembro del equipo especial del Caso Lava Jato, confirmó el pago de sobornos al exgobernador regional del Callao, Félix Moreno , de parte de la constructora brasileña Odebrecht .

Esta mañana, el exapoderado de Odebrecht , Igor Braga Vasconcelos, afirmó ante fiscales peruanos que la constructora realizó un pago ilícito a Moreno y al empresario Gil Shavit por el proyecto Costa Verde Callao.

“Lo importante es que [Igor Braga] ha confirmado los pagos de los sobornos y también ha dado mayores detalles sobre esta contratación. Estamos bastante satisfechos”, dijo la fiscal Mori a la prensa desde Brasil.

Asimismo, confirmó el pago de sobornos al publicista Luis Favre, quien asesoró a la campaña del exgobernador regional. Según indicó la fiscal, el testigo dijo que el dinero con el que se pagaron las coimas se obtuvo de los sobrecostos de las obras.

Como se recuerda, la obra Costa Verde Callao tuvo sobrecostos dado que paso de costar S/ 302 millones a más S/ 470 millones, según la Procuraduría Anticorrupción del Callao.



Geovana Mori no quiso ahondar en detalles de los montos entregados tanto a Félix Moreno como a Luis Fravre de parte de Odebrecht. No obstante, Gestión.pe supo que los sobornos fueron distribuidos de esta forma: US$ 2.4 millones para el exgobernador Félix Moreno, de los cuales US$ 2 millones fueron para el publicista Luis Favre .

A su turno, el procurador anticorrupción del Callao, Engie Herrera, afirmó que la declaración del exfuncionario de Odebrecht, Igor Braga Vasconcelos, evidencia que la información que se tenía “hace mucho tiempo” era cierta.

“Específicamente la información que se va dando es muy importante porque evidencia lo que ya se tenía desde hace mucho tiempo, que se conocía, pero que no se podía corroborar”, indicó en diálogo con Canal N.

Sin embargo, la defensa de Moreno a cargo de Eduardo Roy Gates, sostuvo que "no es cierto" que Igor Braga haya confirmado el pago de sobornos y consideró que su declaración no aporta a la investigación fiscal.

"Considero que la declaración de Igor Braga no ha aportado hacia el Ministerio Público alguna información de relevancia. Al contrario, lo que está diciendo es que en su condición de director de la obra Costa Verde, no tiene conocimiento [del pago de sobornos]", dijo.