La ministra de Justicia, Ana Teresa Revilla, se pronunció sobre el desembolso de US$ 132’102, 487 a la constructora brasileña Odebrecht como parte de la ejecución del acuerdo de colaboración eficaz firmado entre la Fiscalía y la Procuraduría ad hoc.

En declaraciones a TV Perú, afirmó que el Estado debe cumplir sus compromisos, pues Odebrecht aún tiene información valiosa para el Equipo Especial Lava Jato y la defensa del Estado que se encarga del cobro de la reparación civil.

“El Estado tiene que cumplir con su palabra, porque si no, ellos dejan de proporcionarnos información y aún tienen información valiosa para el Estado. ¿Qué es más importante para el Estado hoy? Que se sepa qué niveles de corrupción han existido y quiénes han cometido los actos de corrupción”, declaró.

Manifestó que el dinero devuelto a la constructora no es fondos públicos. “Ese dinero no sale del tesoro público, es de propiedad de Odebrecht. Se dijo: “Odebrecht, tú no puedes tocar esto porque el Estado tiene que cobrar sus deudas como la parte tributaria". También se ha cobrado parte de la reparación civil. No es dinero del Estado, es dinero privado de un fideicomiso", anotó.

Revilla también informó que el desembolso de los US$ 132’102, 487 se realizó luego de que Odebrecht pagó al Estado S/ 80 millones de como primera cuota de reparación civil y deuda tributaria a la Sunat de S/ 65 millones.