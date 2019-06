Odebrecht: Archivos confirman pagos por US$ 3 millones por el Gaseoducto Sur Peruano

Este martes el portal Convoca.pe reveló archivos de la División de Operaciones Estructuradas de la empresa Odebrecht, ocultos bajo el sistema Drousys, que evidencian 17 pagos que suman US$ 3 millones 70 mil en el marco de la obra del Gaseoducto Sur Peruano.

Los pagos se llevaron a cabo entre el viernes 19 de setiembre y miércoles 12 de noviembre de 2014, a menos de 100 días después de que el Gobierno de Ollanta Humala otorgará, el 23 de julio, la concesión del millonario proyecto a la constructora brasileña.

Las transferencias de dinero se hicieron, según los archivos, a diez personas identificadas solo con sobrenombres, como también lo hizo Odebrecht en otros casos como el relacionado al Metro de Lima y a la ex alcaldesa Susana Villaran y el monto varía entre US$ 20 mil a US$ 700 mil .

Sin embargo, la constructora brasileña ha señalado en reiteradas ocasiones que, en esta obra, no cometió ningún acto ilícito y por esa razón no fue incluida en el acuerdo de colaboración eficaz.

Cabe destacar que, en su informe Convoca.pe precisa que entre los pagos de las planillas del Departamento de Operaciones Estructuradas existen dos montos que apuntan a la empresa de una autoridad en funciones: CGZ Ingeniería Corp.

El presidente y director de esta empresa es el actual vicepresidente regional del Callao, Constantino Galarza Zaldíva cuyo nombre ha sido mencionado en los últimos días por sus enfrentamientos con su presidente Dante Kiko Mandriotti.

Al ser consultado al respecto, Galarza dijo que conoció al entonces gerente general del Gasoducto Sur Peruano Rodney Carvalho en una reunión del Club Empresarial, en San Isidro. Posteriomente señaló que tuvieron una reunión y acordaron gerente general del Gasoducto Sur Peruano.

La empresa, por su parte, indicó que debido a los procesos de colaboración con distintas fiscalías y autoridades no iban a responder sobre este tema de forma detallada e individual.

El portal Convoca.pe destaca que esta no es la primera relación de Galarza con una empresa vinculada al caso Lava Jato, puesto que entre julio de 2012 y marzo de 2014 fue gerente de recursos humanos y de asuntos corporativos de la constructora Camargo Correa, y fue apoderado de la compañía durante el 2013.