La defensa de Alejandro Toledo interrogará al exmandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK) durante la última diligencia de las testimoniales referidas a la licitación de la carretera Interoceánica Sur, informó el abogado del prófugo expresidente, Roberto Su.

Al culminar el interrogatorio al cual fue sometido el último viernes, precisó que la próxima declaración será el 15 de octubre, aunque dijo no conocer si esta será la última diligencia de toma de declaraciones.

"El interrogatorio, a cargo de la fiscalía, no concluyó, se suspendió por razones de salud, (Kuczynski) no puede declarar más de tres horas, la fiscalía está dando vueltas sobre lo mismo, no avanza", aseveró.

Indicó que esta era la quinta vez que el expresidente declara a la fiscalía en torno a la licitación de las obras de la carretera Interoceánica Sur, tramo 2 y 3, realizado durante el gobierno de Alejandro Toledo, cuando Kuczynski Godard era miembro del Comité de ProInversión.

Sostuvo que cuando les corresponda formular preguntas, consultarán sobre la relación de PPK con ProInversión y si estuvo o no de acuerdo con ampliar la concesión de 20 a 25 años.

Pedro Pablo Kuczynski declaró en calidad de testigo en la investigación que realiza el Equipo Especial a Alejandro Toledo, a quien se le atribuye haber recibido 35 millones de dólares de la empresa Odebrecht para ser favorecido en la licitación.

La diligencia se realizó en la casa de Kuczynski Godard, en San Isidro, donde cumple un arresto domiciliario, en el marco de las investigaciones en su contra por las consultorías que realizó su empresa al consorcio brasileño.