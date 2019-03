OAS habría pagado US$ 1.6 millones a ex ejecutivos para “ajustar” sus testimonios

Un ex ejecutivo de la c onstructora OAS de Brasil afirmó que los empleados de la empresa que hicieron delación premiada recibieron R $ 6 millones (US$ 1.6 millones) para "ajustar sus testimonios a los intereses (de OAS)" en el caso Lava Jato, según lo detalla el portal Consultorio Jurídico .

El proceso de delación ha sido con el Ministerio Público de Brasil, y aunque afirma que no recibió dinero, dice haber sufrido represalias, pues ahora está “jugando a su suerte".

En este proceso, Adriano Quadros de Andrade, ex gerente administrativo de OAS, reclama haber recibido tratamiento discriminatorio. Cuenta que ha sido despedido sin recibir el adicional del 40% de Fondo de Garantía de Tiempo de Servicio (FGTS), ni ningún amparo financiero de la empresa.

El motivo, dice, es no haber entrado en el paquete de directores, cuyas delaciones se montaron de acuerdo con las directrices del "piso de arriba" de la constructora, como alega en el proceso.

El ex director de OAS, Mateo Coutinho de Sá, confirmó todo lo que fue alegado por el ex compañero.

En su testimonio, dijo que todos los ejecutivos que negociaron juntos sus denuncias recibidas donaciones simuladas de R $ 6 millones (US$ 1.6 millones).

Sin embargo, Mateo Coutinho mencionó que como la empresa entró en recuperación judicial poco tiempo después, alegó dificultades financieras y no honró el compromiso, pues solo recibió la mitad del valor que se prometió.

Mateo Coutinho de Sá fue condenado a 11 años de prisión por el entonces juez Sergio Moro, que vio "pruebas sólidas" de su participación en OAS, en los sucesos de corrupción que involucra a Petrobras.

“Se quedó nueve meses preso, aislado, por no conocer a los demás involucrados en el esquema. En ese tiempo, perdió el nacimiento de una hija y la mujer pidió el divorcio”, detalla el Portal Consultorio Jurídico.

Dos años después de haber sido remitido en custodia, fue absuelto por el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región. Por falta de pruebas.

En el proceso que sigue Adriano Quadros de Andrade, la jueza Solange Aparecida Gallo, 31° Tribunal de Trabajo de Sao Paulo, sólo se acordaron algunas de las alegaciones del ex gerente. En el que le concedió el 40% del FGTS.

Según la jueza, el propio ejecutivo reconoció que el pago se dio porque el testigo benefició a OAS en su delación, "lo que demuestra que la constructora OAS continúa cometiendo crímenes y omita hechos a la justicia y que tal beneficio también fue pagado por acto ilegal cometido, lo que no puede tener el aval del Poder Judicial ".