Un nuevo audio difundido por IDL Reporteros revela el diálogo entre el próximo fiscal de la Nación, Pedro Chávarry , y el vocal supremo César Hinostroza Pariachi .

En dicha conversación ambos magistrados intercambian favores. En concreto, el electo fiscal de la Nación le pide al juez Hinostroza su ayuda para cambiar al director de la Academia de la Magistratura. A cambio de este favor, el controvertido juez le solicita a Chávarry que le ayuda a conseguir un certificado que demuestre que no tiene investigaciones judiciales por el delito de lavado de activos.

En la grabación Chávarry le dice a Hinostroza que le molesta la situación de “Pacheco”, que presuntamente sería Luis Pacheco Mandujano, director académico de la Academia de la Magistratura. A lo que Hinostroza responde que a su retorno de un viaje podrán conversar más a fondo. “Ya no se puede trabajar con ese pata, va a seguir fastidiando” , alega.

“Ya bueno yo te espero hermano, para decidir entre los dos que vamos hacer ¿ya?”, afirma en tanto el electo fiscal de la Nación. “Tú sabes, tú vas a tomar la posta y no quiero que tengas contratiempos porque Salas (en aparente alusión a Jorge Salas Arenas, juez supremo que es parte de la Academia de la Magistratura) está que, tú sabes cómo es él”, le replica Pedro Chávarry a Hinostroza.

Posteriormente, el suspendido César Hinostroza le solicita a Chávarry Vallejos su apoyo para una constancia que acredite el archivamiento de las denuncias en su contra por lavado de activos para presentarlo ante la embajada de Estados Unidos.

“Entonces hermano, como yo me estoy yendo de viaje con mi esposa y mi hija, y no hay acá (alguien) que me lo haga y como el lunes 5 de marzo me citó el cónsul para llevar esos papeles, yo no sé si serias tan amable de ver en el Poder Judicial, por ejemplo, en la base de datos, por el apellido de la persona, y salen todas las denuncias que he tenido”, le dice Hinostroza a Chávarry.

En seguida el nuevo fiscal de la Nación le pregunta: “¿Qué deseas?, ¿la resolución?”. A lo que el suspendido juez responde: “ Claro, las resoluciones de archivos de todas las denuncias y una constancia que no tengo ninguna denuncia en trámite a la fecha” .

Estas grabaciones fueron difundidas a pocas horas de la asunción de Pedro Chávarry como el máximo representante del Ministerio Público en reemplazo de Pablo Sánchez Velarde, por los próximos tres años.