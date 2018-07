“Solo nueve municipios forman parte del plan integrado con Mininter”

Mauro Medina lleva cuatro meses como ministro del Interior. En conversación con Gestión, el titular de la cartera detalla algunos proyectos que implementará en su cartera, de la mano con la inversión privada.

Uno de sus primeros mensajes fue anunciar un trabajo con los municipios, ¿cuánto se avanzó en esto?

Es el trabajo integrado entre el municipio y el Ministerio del Interior.

La idea es aprovechar recursos de las municipalidades. Aunque en la gran mayoría es al revés: los municipios se adosan al Mininter. Hay lugares donde se patrulla conjuntamente.

¿Ha encontrado complicaciones?

Hay que decirlo, hay municipios que no se integran , algunos dicen: “Eso es mi presupuesto, viene la Policía y se lleva las palmas”. Hay un tema de protagonismo político, quizá. En caso de Lima, hay nueve municipalidades integradas. He invocado a que las demás participen.

¿Es posible llevar este modelo a niveles regionales?

Se ha dispuesto que a nivel nacional se hagan los preparativos, pero ahorita nuestro foco son Lima y Callao, desde el primero de junio.

¿Cuánto se ha avanzado en el sistema de recompensas?

En lo que va de este año, tenemos 5,104 requisitoriados y 392 capturados. Durante mi administración, 2,664 requisitoriados y capturas, 217.

¿A cuánto asciende el monto desembolsado de este año?

El monto desembolsado es S/ 3’200,000.

¿El fondo de pago es suficiente o buscarán apoyo del privado?

Por ahora es fondo público, en caso falte vamos a buscar al sector privado, me parece saludable. Sobre todo con empresas con responsabilidad social que deseen invertir en logística. Aún no he conversado con empresas.

¿Será a través de las APP?

Puede ser (… ) hay que resaltar que en obras por impuestos contamos con Asbanc, aspiramos tener 800 obras por este mecanismo, al Bicentenerio. Actualmente se está enfocando a remodelar e implementar comisarías.

¿Y en seguridad ciudadana?

En ese punto tenemos la participación de Telefónica que invertirá inicialmente S/ 150 millones, eso no lo tiene nadie, para construir el Laboratorio Central Nacional de criminalística. Esto quedará en Lima, y estará listo en 18 meses

¿Es el único?

No, también tenemos al CAF, aunque este es por endeudamiento, su inversión inicial es de S/ 64 millones, ayudará con el C4 (central de control y comunicaciones). Este proyecto estará listo en dos años (...) Estas dos que están fuera del papel.



En total, ¿cuál es la inversión en obras por impuestos?

Tenemos un paquete de S/ 382 millones y tres empresas: Asbanc, Southern y Telefónica, de esto se están ejecutando ahora con Asbanc S/ 55 millones, para ocho comisarías.

¿ Y con las APP?

Todavía están en proceso administrativo, tenemos carta de intención, son dos empresas: Backus y Falabella. La primera para comisaría y la segunda para bomberos.

¿Ha pensado aumentar el salario a policías?

El tema del salario preocupa de manera permanente. Siempre está ahí como un tema que hay que verlo de cuando en cuando, pero no en este momento. La prioridad es la salud con el Hospital de Policía que estará listo en abril del otro año.

¿Está de acuerdo con quienes piden que los ministros salgan más?

Es cierto que los ministros no somos conocidos y debemos salir más a los medios a explicar lo que están haciendo. Eso hace falta.