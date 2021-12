La congresista Norma Yarrow (Avanza País) se refirió a las visitas a Palacio de Gobierno en simultáneo del jefe de Petroperú, Hugo Chávez; la empresaria Karelim López; y Samir Abudayeh Giha, gerente de Heaven Petroleum Op., compañía que tiempo después ganó un contrato con el Estado. Todos se reunieron con el presidente Pedro Castillo.

“Nos vuelve a poner en otra situación complicada con el gobierno. Aparentemente es un tráfico de influencias (...) Es grave porque vemos que el presidente de la República se está juntando con una persona que supuestamente es el representante de los (empresarios de) biodiesel, pero es la segunda oportunidad donde coincide con una persona a la que una obra se le adjudica”, expresó la legisladora en diálogo con Panorama.

“El presidente no puede reunirse con proveedores del Estado. Abiertamente, ya estamos hablando de tráfico de influencias. El Congreso de la República tendría que entrar con la Comisión de Fiscalización inmediatamente y el procurador tomar acción inmediata”, agregó.

Un reportaje de Latina indica que las visitas ocurrieron el pasado 18 de octubre. Posteriormente, el 11 de noviembre, Heaven Petroleum ganó una licitación en Petroperú para venderle biodiesel por US$ 70 millones.

En diálogo con Latina, según el ejecutivo de Petroperú, el registro de visitas es una “coincidencia infeliz”.

“Declaro enfáticamente no conocer a estas personas y no me he reunido con esta persona. Me he reunido con el presidente cada semana porque estamos trabajando un programa llamado ‘petrobalón popular’”, indicó Chávez en diálogo con Punto Final.

“Cada vez que voy a Palacio me hacen esperar porque el presidente tiene su propia agenda. Me recibió 15 minutos antes de retirarme, más o menos como a la 10:50 a.m., y me he retirado como a las 11:05 a.m. En ningún momento me he reunido con estas personas”, sostuvo.

Sobre Heaven Petroleum, la compañía de Samir Abudayeh Giha, manifestó que es un proveedor recurrente de Petroperú, que trabaja con ellos desde hace tres años.