El ministro de Cultura, Francesco Petrozzi, mostró su apoyo al jefe de Estado, Martín Vizcarra, y señaló que no cree que Martín Vizcarra tenga responsabilidad en la adenda por el caso del aeropuerto internacional Chinchero.

“No creo que el presidente tenga alguna responsabilidad y yo siento que el primer gabinete ministerial de Pedro Pablo Kuczynski tenía también muy buenas intenciones y grandes proyectos para el país que fueron parados por nosotros (los congresistas) porque los ministros estaban todos los días en el Congreso en las comisiones y no podían estar en sus ministerios trabajando”, dijo el ministros anoche en el programa 2019 de canal N.

De igual manera resaltó la lucha que encabeza el jefe de Estado contra la corrupción.

“Si tuviera alguna duda de la constitucionalidad del presidente Vizcarra, no estaría sentado aquí. No solo por eso, sino porque creo que es una persona que me despertó confianza, es un hombre cercano a la gente, inició una lucha anticorrupción, única en el país”, dijo.