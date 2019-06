Nieto: No hay evidencia que aumento de la delincuencia sea por la migración venezolana

El exministro de Defensa, Jorge Nieto , aseguró que "no hay evidencia, ni datos que el aumento de la delincuencia en el Perú se deba a la migración venezolana". En entrevista al programa Agenda Política, dijo que el Gobierno de Vizcarra carece de una política migratoria para abordar la aplastante migración del país caribeño.

En ese sentido, mostró su extrañeza de que no exista un rumbo claro sobre cómo abordar la migración cuando -contó- tiene conocimiento que desde hace "varios meses" Migraciones cuenta con un documento en la que se plantea acciones para abordar la migración venezolana, más allá de la imposición de restricciones para su ingreso.

"Con la migración venezolana el salario real ha descendido y se ha incrementado el empleo, ya que los peruanos están aceptando salarios menores para no perder el trabajo; por eso que el enojo de los peruanos hacia la migración de alguna estaría justificada. Hay un documento elaborado por Migraciones, en la que diseña una política para abordar la migración venezolana, la que está hace meses, pero me llama la atención que no se ha discutido", apuntó.

En ese línea, dijo que se necesita "una política migratoria" que no puede reducirse a restricciones.

"Tendría que haber una política para abordar la migración venezolana. No ha habido una política para abordar la migración venezolana; no se ha distribuido la llegada de los migrantes tal como ocurre en Quito (Ecuador) o en Chile. No podemos estar con políticas de blanco y negro", arguyó Nieto .

En contra del patrullaje de las FF.AA.

El exministro se mostró en contra, también de que las Fuerzas Armadas patrullen las calles junto a la Policía como medida para abordar la inseguridad ciudadana.

"No estoy de acuerdo con un patrullaje de las FF.AA. Si hubiera necesidad como en un Estados de Emergencia, tendría que delimitarse muy bien las tareas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional", puntualizó.