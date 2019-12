El contralor Nelson Shack afirmó este martes que los funcionarios son los responsables de las irregularidades que puedan encontrarse en la construcción de obras, por ser los encargados de su ejecución, consultado por el hospital regional de Moquegua cuando el presidente Martín Vizcarra asumía el gobierno regional de dicha región.

“Han sido 14 funcionarios, pero los funcionarios son aquellos que son responsables de haber hecho mal las cosas, las altas autoridades políticas, como por ejemplo, un gobernador regional, tiene el principio de confianza, ellos no ejecutan los procedimientos, por tanto, administrativamente, digámoslo así para que todos nos entendamos, no firman nada y entonces cuando se hacen las auditorías no puede comprenderse a aquellas personas que no han firmado nada porque evidentemente no son responsables de lo que está mal”, explicó.

Como se recuerda, el 30 de diciembre del 2014, un día antes de que el ahora presidente Martín Vizcarra culminara su período como gobernador regional de Moquegua, se realizaron una serie de trámites en su gestión que, en menos de 24 horas, terminaron con la aprobación de un desembolso de S/ 41’869.086 a un consorcio integrado por ICCGSA –empresa investigada por el ‘club de la construcción’– por la construcción del hospital de la región.

Las entregas de dinero fueron solicitadas y aprobadas por funcionarios de la gestión de Vizcarra, entre ellos el actual ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo, quien en ese entonces era el gerente general del gobierno regional.

Al respecto, Nelson Shack refirió que la observación de la Contraloría no es la remisión de 133 comprobantes de pago para girar S/ 41 millones “porque ese es un procedimiento […] común producto de la reglamentación vigente”, sino a por qué se hicieron esos pagos cuando el expediente técnico de la obra no estaba aprobado.

Indicó que en el informe se han precisado responsabilidades de acuerdo a los cargos y destacó que “son los funcionarios, no las autoridades políticas los que hacen que las cosas pasen y, por tanto, ellos son los directos responsables”.

“En el caso del gerente general de ese entonces, el ministro Edmer Trujillo, él dio la instrucción de que se proceda de acuerdo al marco legal vigente, no se procedió de acuerdo a esa instrucción es por eso que, este informe, ha salido con una serie de responsabilidades a las personas que corresponden”, detalló.

“Si la pregunta es si nosotros sabemos si el gerente general en ese entonces tenía conocimiento del pago, eso no lo podemos acreditar, pero es obvio, debería conocerlo, sin embargo, como he dicho, el tema no es el pago, el tema fundamental es por qué se autorizó ese pago y esa es responsabilidad directa del funcionario, que, de acuerdo a la estructura organizacional no es competencia directa del gerente general”, agregó.

El contralor explicó también las autoridades políticas “pueden pedir” cosas que no están reglamentadas, pero son los funcionarios los encargados de hacerles ver que “no se puede hacer” ya que de ejecutarlo podrían incurrir en responsabilidades no solo administrativas sino también penales.

Finalmente, precisó que el informe de la Contraloría sobre el hospital regional de Moquegua es un insumo para el trabajo fiscal, que será el encargado de determinar si amerita o no abrir una nueva investigación.