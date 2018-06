Nelson Shack: Tenemos las autoridades que nos merecemos porque nosotros las elegimos

Mañana vence el plazo para que las agrupaciones políticas presenten sus listas de candidatos con los que participarán en las Elecciones Municipales y Regionales 2018, que se realizarán el próximo 7 de octubre.

En ese sentido, la Contraloría General de la República informó que desplegarán un esfuerzo de comunicación para que la ciudadanía conozca qué candidatos han sido sancionados por sus prácticas mientras se desempeñaban como funcionarios públicos.

"No cabe duda que tenemos las autoridades que nos merecemos porque nosotros las elegimos (...) Una persona que ha sido administrativamente sancionada por la Contraloría - está suspendido o inhabilitado- puede postular, ganar las elecciones y ser alcalde o gobernador. ¿Cuál es la solución? Ya hemos enviado un proyecto de ley para que no puedan participar en las elecciones", señaló hoy el contralor Nelson Shack.

Durante su participación en el Foro para el Desarrollo Sostenible, organizado por la Universidad del Pacífico, Shack explicó que si hoy se sanciona a un funcionario público por corrupto "dentro de dos o tres meses puede estar sentado en el sillón municipal".

"Antes este mecanismo era uno de impunidad porque siendo autoridad electa ya no se podía tocar, pero ahora eso ha cambiado. Por tanto, vamos a desplegar un esfuerzo comunicacional, aunque no sé cómo porque no podemos gastar en publicidad, para que los ciudadanos en cada uno de sus distritos, provincias y regiones sepan quiénes son los funcionarios que han sido sancionados y así no voten por ellos. De esta manera podremos avanzar hacia una ciudadanía un poco más responsable", concluyó.