El próximo vocero de la bancada de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, afirmó que su partido respeta el resultado oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE); sin embargo, calificó de “ilegítima” la proclamación de Pedro Castillo como presidente electo.

En Exitosa Noticias aseveró que no están diciendo que la determinación final del JNE no se ajuste a la ley, sino que no les parece que la decisión sea “razonable o justa”, por lo tanto, le quita legitimidad al próximo gobierno de Castillo Terrones.

“Creemos que una gran parte de la población no está a favor (de los resultados). Segundo que no se han cumplido una serie de temas (en el proceso electoral). No nos oponemos a que se declare presidente, pero no nos parece legítimo”, indicó.

Guerra García insistió en que se perpetró un “fraude en mesa” durante las elecciones del pasado 6 de junio. Por lo tanto, remarcó que seguirán solicitando que en el Congreso se investigue el proceso electoral, a fin de determinar supuestas irregularidades.

“Creemos que no han sido unas elecciones limpias, seguiremos pidiendo investigaciones y que se abran las verdades”, precisó al enfatizar que Castillo Terrones deberá trabajar en su legitimidad durante sus primeros meses de gobierno.

“Castillo tiene que trabajar en su legitimidad, porque una parte muy importante de la población no lo ha elegido”, manifestó el congresista electo.

Finalmente, Nano Guerra García consideró que Pedro Castillo generaría un escenario de confrontación política al hablar sobre una Asamblea Constituyente en su primer mensaje a la Nación, por lo que pidió “prudencia” en sus palabras.

“Sería un primer escenario de confrontación. Tenemos que ver si el presidente (Castillo) quiere avanzar, proponer consensos o tiene un plan de ir haciendo divisiones […] Estaremos atentos a lo que se diga”, puntualizó.