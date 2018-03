Nancy Lange: Fiscalía reprogramó la fecha de su interrogatorio

La Fiscalía reprogramó para el próximo 16 de abril, la declaración de la ex primera dama Nancy Lange, según informó El Comercio.

Lange había sido citada para este 27 de marzo, a fin de ser interrogada en calidad de testigo por los depósitos de dinero que recibió su esposo de las empresas First Capital y Westfield Capital, en cuentas mancomunadas.

El equipo que lidera el fiscal Hamilton Castro investiga a Westfield, de propiedad del ex jefe del Estado, y a First Capital, de su ex socio Gerardo Sepúlveda, por los pagos que recibieron de Odebrecht por el concepto de consultorías.

Fuentes del Ministerio Público dijeron a El Comercio que a Kuczynski se le investigará, inicialmente, por la presunta comisión del delito de lavado de activos.

La ex primera dama se encuentra desde el pasado miércoles 14 en Estados Unidos. Ayer explicó en un tuit que su partida se debe a temas médicos y familiares.

"La semana pasada tuve que viajar a Estados Unidos por asuntos médicos familiares. Antes de partir, informé oportunamente a la Fiscalía para reprogramar la cita a la que acudiré en calidad de testigo", escribió.