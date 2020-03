Nadine Heredia no puede ser funcionaria de facto porque nunca ha ejercido ningún cargo, afirma su abogado

Jefferso Moreno, abogado de la ex primera dama, Nadine Heredia, aseguró que su defendida no puede haber sido una “funcionaria de facto”, como señala el Ministerio Público, debido a que jamás ejerció un cargo público durante la gestión de su esposo, Ollanta Humala, como presidente de la República.

“Como no tiene ningún cargo han dicho que es una funcionario de facto, pero ella no ha ejercido ninguna función, no puede ser una funcionaria de facto. La ley indica que para que haya un funcionario de facto primero se tiene haber formalizado un cargo y luego que el investigado desempeñe otro cargo distinto, pero en este caso no se cumple ningún punto”, manifestó a Canal N.

Según la tesis del equipo especial Lava Jato, Heredia Alarcón actuó como una “funcionaria pública de facto” participando en reuniones que tenían como finalidad favorecer a la empresa Odebrecht en la adjudicación del proyecto del Gasoducto Sur Peruano (GSP).

En otro momento el abogado criticó que la fiscal Geovana Mori sostenga sus imputaciones en dichos de colaboradores eficaces, según las cuales la ex primera dama habría participado en reuniones en las que se discutía sobre el Gasoducto.

“El estado de imputación ya debería haber subido, la imputación no puede ser que haya estado en alguna reunión, eso no constituye ningún tipo de injerencia y, además, es falso. Ella ni siquiera ha estado en alguna de las reuniones”, aseveró.

Cabe indicar que la fiscal Mori cuenta, entre otras pruebas, con el testimonio del exjefe de proyecto del GSP, Luis Sánchez Torino, a quien imputa los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada.

Sánchez declaró ante la fiscalía el 24 de noviembre del 2016, el 5 de marzo del 2018 y el 17 de junio del 2019. Señaló, entre otros detalles, que Heredia participó en una reunión de coordinación sobre el proyecto GSP, convocada por el entonces presidente Ollanta Humala a fines del 2013.