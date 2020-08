Las defensas de la exprimera dama, Nadine Heredia, y del exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, argumentaron ante el Poder Judicial que sus patrocinados no pueden ir a la cárcel por ser personas vulnerables al contagio de la covid-19. Ambos son hipertensos.

En el cuarto día de audiencia virtual del pedido de prisión preventiva por 36 meses por el caso Gasoducto, la fiscal Geovana Mori comunicó al juez Juan Carlos Sánchez Balbuena que el abogado de Nadine Heredia, Jefferson Moreno, presentó un informe de parte de fecha 24 de junio en el que indica que su clienta sufre de hipertensión arterial.

“Llama la atención que ahora en los investigados surja esta presunta enfermedad basada en documentos de parte por médicos que son pagados por los imputados. Es algo que nunca se ha comunicado, ni en el pedido de impedimento de salida del país. A raíz de este pedido de presión preventiva, surgen estas enfermedades”, apuntó Mori.

De acuerdo a Moreno, desde diciembre del 2019, su patrocinada viene siendo tratada por médicos por microinfartos cerebrales. “El rango promedio de una persona es de 120/80. La señora tiene 140/93, por eso es que tiene hipertensión arterial. Todo está sustentado con informes médicos y boletas de compra de medicinas”, explicó.

Además, mostró al juez un pronunciamiento del INPE que, por el caso de Susana Villarán, anunció que no puede garantizar que la interna no se contagie del coronavirus. “Lo que se busca es sacar personas, no meterlas a la cárcel”, refirió Moreno.

Caso Luis Castilla

La fiscal Geovana Mori también informó al juez Sánchez Balbuena que el abogado de Luis Miguel Castilla, César Nakazaki, le derivó un informe de fecha de 12 de junio en el que advierte que su patrocinado sufre de hipertensión arterial, por lo que está dentro del grupo de riesgo al covid-19.

“A raíz de la pandemia, todos los investigados se enferman. Es una característica de estas organizaciones criminales. Muchos investigados han logrado salir de prisión argumentando que son personas vulnerables”, comentó la magistrada.

En tanto, Nakazaki afirmó que el Tribunal Constitucional y el INPE han señalado que el sistema penitenciario carece de las medidas para evitar contagios.

“Si la prisión preventiva va quitar salud o vida, no puede ser constitucional. Si la Fiscalía pide prisión preventiva, el fiscal debe garantizar que el imputado esté sano, así como que en la cárcel será debidamente tratado”, argumentó.

En respuesta, la fiscal Mori adelantó que pedirá pericias médicas a especialistas del Ministerio Público para determinar si los imputados realmente son hipertensos.

“¿Porque estamos en pandemia no se puede dictar prisión preventiva?, claro que se puede y lo dice la jurisdicción. El procesado no comparte celda. Nadine Heredia y Keiko Fujimori estuvieron aisladas cuando estuvieron en prisión. La justicia se aplica con o sin pandemia”, agregó Mori.

Decisión final

El juez Juan Carlos Sánchez informó que este viernes anunciará si dicta 36 meses de prisión preventiva contra Nadine Heredia y Luis Miguel Castilla.

En el caso de Eleodoro Mayorga, la fiscal Mori se desistió de su solicitud de cárcel preventiva. Reconoció que el exministro de Energía y Minas tiene 72 años y es una persona vulnerable al contagio. En su lugar, solicitó arresto domiciliario. Sobre este nuevo requerimiento, el juez también se pronunciará.