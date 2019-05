Nadine Heredia: Fiscalía no incluye entrega de dinero de OAS

El fiscal Germán Juárez Atoche aseguró que la versión de un testigo protegido sobre la entrega de US$ 230,000 de parte de la empresa brasileña OAS a la ex primera dama Nadine Heredia no será incluida en la acusación.

En RPP Televisión, el integrante del Equipo Especial Lava Jato explicó que el testimonio de un ex ejecutivo de la constructora que se ha acogido a la colaboración eficaz es un "hecho nuevo" y la investigación fiscal ya concluyó.

"La investigación ya concluyó y estamos en la etapa intermedia, en el control de acusación. No se puede incorporar porque es un hecho nuevo para nosotros, hacerlo sería vulnerar el derecho a la defensa de los coimputados", relató.

En ese sentido, Juárez Atoche consideró que el fiscal que recibió esa colaboración eficaz tendrá que abrir una nueva investigación contra la esposa del ex presidente Ollanta Humala o en su defecto, derivarla a su despacho para las indagaciones del caso.

Según informó el diario 'El Comercio', el colaborador eficaz N°101-2019 narró que Heredia Alarcón solicitó un cuarto de millón de dólares a OAS para contratar encuestadoras de opinión con miras a la campaña presidencial del 2016.

Hasta el momento, solo se conocía de los aportes por US$3,5 millones que OAS y Odebrecht entregaron para la campaña presidencial de Humala del 2011.

Según este testimonio, en setiembre de 2014 el entonces gerente de contratos de OAS en el Perú, Leonardo Fracassi, acudió a Palacio de Gobierno para reunirse con Nadine Heredia. En aquel entonces se especulaba sobre la posibilidad de que iba a postular a la Presidencia.

"Se entregó el dinero, solo parte del acuerdo fue cumplido porque después de la fecha del primer pago que fue cerca de US$120.000 hubo la detención del señor Pinheiro así como de tres miembros del sector de la controladoria, por lo tanto ya no sería posible hacer más entregas", remarcó.